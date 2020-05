LaLiga começa testes em jogadores para retomar treinos

Após aval das autoridades, jogadores de Barcelona, Real Madrid, Atlético e outras equipes estão sendo submetidos a testes para o novo coronavírus

A foi um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, mas mesmo assim, La Liga já se prepara para retornar . Na semana passada, autoridades do governo federal anunciaram que o Ministério da Saúde validou o protocolo de retorno e permitiu que os clubes começassem a realizar testes para a Covid-19 nos jogadores profissionais a partir do dia 4 de maio, como o início da primeira fase.

E nesta quarta-feira (6), boa parte das equipes da primeira divisão espanhola iniciou os testes em seus atletas, seguindo as instruções recomendadas e as medidas de segurança necessárias.

O aval para os clubes pudessem dar início aos exames médicos pertinentes só foi dado após uma inspeção nas instalações das equipes, para garantir que o protocolo sanitário fosse realmente cumprido.

Mais times

Assim, jogadores e membros das comissões técnicas de , , , Real , Osasuna, Granada, , Mallorca e se apresentaram a seus respectivos centros de treinamento para que os testes pudessem ser realizados.

Mais artigos abaixo

O protocolo sanitário elaborado pelo CSD (Conselho Superior de Esporte) também prevê que a partir de 18 de maio os trabalhos em grupo possam ser retomados. Já os treinos com o elenco completo só serão permitidos a partir do dia 1º de junho.

Com isso, a expectativa é que o Campeonato Espanhol retorne na primeira quinzena de junho, mas ainda não há uma data oficial para que isso aconteça. Em , cada equipe tem um total de 11 rodadas para jogar. Obviamente, todas as partidas serão realizadas com portões fechados, sem a presença de público.

Até o momento, a Espanha já tem mais de 253 mil casos confirmados do novo coronavírus, atrás apenas dos , que já ultrapassou 1,2 milhão de infectados no total. A Espanha também já confirmou mais de 25 mil mortes causadas pela Covid-19.