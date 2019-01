Real Madrid quebra silêncio e anuncia lesão de Bale

Atacante galês sofre contusão muscular na panturrilha e irá desfalcar a equipe por pelo menos três jogos

Decisivo nos últimos jogos, Gareth Bale não poderá ajudar o Real Madrid nas próximas semanas. Depois de um ano e três meses sem falar sobre os registros médicos do atacante, o clube merengue anunciou neste sábado (5), que o galês sofreu uma nova lesão na panturrilha esquerda.

"Depois dos exames realizados hoje [sábado] em Gareth Bale pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticado uma lesão de grau um na panturrilha esquerda. Aguardamos a evolução do caso", informou o clube em comunicado.

O jogador se machucou no empate contra o Villarreal, no Estádio de la Cerámica, na última quinta-feira (3), e foi substituído no intervalo.

Apesar da nota não informar o tempo previsto da recuperação, a mídia espanhola aponta que Bale pode desfalcar a equipe por até três semanas. Desta forma, irá perder três jogos: Real Sociedad, pela Liga; Leganés, pela Copa do Rei; e Betis, também pelo Espanhol. Seu retorno é previsto apenas no dia 19, contra o Sevilla.