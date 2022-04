Real Madrid, Barcelona ou Man United: qual será o destino de Rudiger?

Enquanto o Chelsea vive muitas incertezas sobre seu futuro em meio ao processo de venda, uma coisa parece certa: Antonio Rudiger vai deixar o time no final de seu contrato, que se encerra junto com a atual temporada. E não faltam times interessados no alemão, que é monitorado por grandes times da Europa.

Em processo de venda, o Chelsea tem muitas questões sobre o que vai ser o futuro do time, inclusive sobre como vai ser a administração do clube e, por esse motivo, Antonio Rudiger resolveu recusar as ofertas do Chelsea para renovar o seu contrato, que tem apenas mais algumas semanas de duração. A notícia de que o zagueiro estará livre no mercado já fez com que alguns grandes times da Europa se movimentassem para tentar sua contratação.

Mais especificamente, Real Madrid, Barcelona e Manchester United são as principais equipes interessadas na contratação do zagueiro alemão, com a Juventus correndo por fora. Os Blancos de Carlo Ancelotti, como apurou a GOAL, estão em vantagem em relação aos rivais, já tendo conversas em estágio avançado com os representantes do jogador de 29 anos.

Por outro lado, o Manchester United tem na manga a possibilidade de oferecer um projeto novo para Rudiger, além do trunfo de que ele poderia seguir na Inglaterra, disputando Premier League, um campeonato em que já está estabelecido.

O zagueiro quer decidir seu futuro já nas próximas semanas. Isso lhe daria tempo de uma preparação adequada na pré-temporada, além de um tempo hábil para se estabelecer em uma nova cidade, e eventualmente em um novo país.

Rudiger defende o Chelsea desde 2017 - tenda antes passada por Stuttgart e Roma. Desde que chegou aos Blues, disputou 196 partidas e marcou 12 gols, além de ter conquistado cinco títulos, entre eles da Champions League 2020/21 e do Mundial de Clubes 2021.