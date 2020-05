Real Madrid ainda sofre sem Cristiano Ronaldo, dois anos após divórcio

O clube espanhol sofreu uma queda drástica de gols sem o craque

No dia 26 de maio de 2018, o saía com o 13º título da Liga dos Campeões da Uefa. Ninguém sabia na época, mas esta seria a última partida de Cristiano Ronaldo com a camisa dos merengues: o astro foi contratado pela na próxima janela. Dois anos depois, os espanhóis sofrem com sua ausência.

Os números não mentem: na era Cristiano, de 2009 a 2018, os madrilenhos tiveram uma média de gols de 2,66 por partida. Na primeira temporada sem o português, este valor caiu para 1,77 tentos por jogo. É uma diferença significativa.

Há dois anos, Cristiano Ronaldo jogava pela última vez com a camisa do Real Madrid.



438 Jogos

451 Gols pic.twitter.com/DpxEF1waWx — Futmais (De 🏡) (@futtmais) May 26, 2020

Ficando só na esfera da , a diferença fica ainda mais esmagadora. Veja o número de gols marcado pelo Real Madrid nas últimos cinco temporadas completas do Campeonato Espanhol - quatro com CR7.

2014-15 (com Cristiano): 118 gols

2015-16 (com Cristiano): 110 gols

2016-17 (com Cristiano): 106 gols

2017-18 (com Cristiano): 94 gols

2018-19 (sem Cristiano): 63 gols

Neste ano, até o presente momento, o Real Madrid tem 49 gols na La Liga, com 11 partidas por jogar. Se continuar nesse ritmo, o clube chegaria a marca de 69 tentos. Um ótimo número, que ainda está muito abaixo das temporadas com o português.

Isso, sem nem contar as façanhas de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões: o craque foi artilheiro por seis anos consecutivos da competição. Em sua última temporada como principal goleador do torneio, em 2017-18, fez 15 gols. Mesmo número que os madrilenhos alcançaram na edição de 2018-19, já sem o "Robozão", juntando todos os seus jogadores.

Mais times

Mesmo que Karim Benzema tenha assumido um protagonismo inédito desde a saída do português, chegando a marca de 30 gols nesta última temporada, ainda fica claro que os merengues sentem a falta do ídolo. Principalmente, dentro da área do adversário.