Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Basil, a 'torcida de um homem só' do Chelsea feminino

A Heineken tem a missão de redefinir o verdadeiro torcedor fanático, destacando diferentes perfis e celebrando a forma como expressam sua paixão

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro fanático por futebol, iluminando os muitos rostos diferentes que retratam o fã moderno e celebrando as diferentes maneiras como expressam sua devoção ao esporte e ao time que amam.

O fã fanático número três em nossa série exclusiva é Basil - o mais emblemático torcedor do time feminino do Chelsea. Um personagem grandioso para quem o dia do jogo é um acontecimento que dura realmente o dia todo, começando com sua própria rotina e rituais e terminando apenas quando seu querido time recebe todo o apoio que merece.

Um brinde a Basil.

É uma noite de quarta-feira extremamente fria na esquina azul do sudoeste de Londres. Os holofotes do Stamford Bridge iluminam o céu noturno, é possível sentir a energia do “meio de semana de futebol europeu” e por boas razões, enquanto o Chelsea se prepara para enfrentar o Real Madrid na UEFA Women’s Champions League. É um grande jogo para ambas as equipes.

Logo depois do segundo bloqueio de seguranças, próximo à passarela em direção à arquibancada leste, uma multidão se amontoou em frente à megaloja do clube. Não houve lançamento de novos uniformes esta noite, nem aparições especiais de jogadores, então por que toda essa gente? No meio da multidão, um senhor mais velho vestido da cabeça aos pés de Chelsea e enfeitado com cachecóis pode ser ouvido gritando “up the Chels”. O nome dele é Basil Goode, e ele é a razão pela qual todos estão aqui tão cedo, para conhecer a torcida azul de um homem só... o MAIOR fã do time feminino do Chelsea.

Heineken

O Chelsea Football Club sempre fez parte da vida de Basil. Ele começou a frequentar Stamford Bridge aos 13 anos, em meados dos anos 70, nos (bons e velhos) tempos de Peter Osgood, Ian Hutchinson e David Webb. Com o passar dos anos e apesar do sucesso sem precedentes do clube, Basil começou a sentir-se distante do clube que apoiou todos aqueles anos e ficou ligeiramente desiludido com o futebol masculino em geral.

“Os jogadores ficaram mais distantes, mais afastados da comunidade, os ingressos ficaram mais caros, o ambiente ficou mais frio e todas as novas regras e expectativas tiraram um pouco da diversão do jogo”.

Avançando para 2022, o Chelsea feminino enfrentará o Manchester City na final da Copa da Liga feminina em Plough Lane. Basil e Jeanie, sua esposa há 35 anos, moram a poucos quarteirões desse estádio - a casa do Wimbledon AFC - e decidiram que seria uma pena não ir até lá mostrar seu apoio. Foi a primeira vez em muito tempo que Basil pisou em um estádio para apoiar seu amado Chelsea e ele mal sabia que isso mudaria a maneira como ele as apoiaria no futuro.

O Chelsea perdeu aquele jogo por 3 a 1 aquela noite, mas não foi o resultado que mais incomodou Basil, foi o ambiente e o silêncio das arquibancadas. Apesar de perder o jogo, ele lembra como as jogadoras ainda saíam e interagiam com a torcida… e não tinham pressa de voltar correndo para o vestiário.

Heineken

“Ainda assisto ao time masculino na TV, mas as mulheres têm um conceito próprio. Elas jogam um futebol incrível, não ficam se jogando e depois do jogo têm muito tempo para a torcida. Elas são um modelo e merecem meu apoio TOTAL.”

Hoje Basil leva cerca de três horas para se preparar para um jogo… e ele vai a todos os jogos. Sua rotina começa com 100 abdominais, seguidos de banho frio. Mais tarde ficaria claro por que esse aumento de energia e de fluxo sanguíneo era tão importante para a rotina de dia de jogo de Basil. Em seguida, ele começa a preparar e limpar suas diversas correntes, anéis e distintivos. A camisa azul aparece, calça azul, chapéu e luvas não ficam atrás. Alguns cachecóis estão amarrados em seus braços, muitos outros são cuidadosamente contados e preparados para mais tarde.

“Isso tem que ser feito: usar minhas bandeiras, com o coração nas mangas e apoiando essas jogadoras, isso significa muito para mim.”

Suas correntes nesta noite em particular tinham um valor sentimental. A corrente de ouro foi um presente do zelador do estádio, enquanto o medalhão “Basil 01” foi um presente de Elsi - um jovem torcedor e goleiro que o havia presenteado no mês anterior em uma caixinha. Ele exclamou: “É muito comovente porque quando apoio as mulheres não espero nada, venho aqui apenas para dar o meu coração e a minha alma. Você conhece pessoas lindas aqui, compartilha histórias lindas, você sabe que é maravilhoso.” É claro que Basil não abraçou apenas o clube, mas a comunidade também o abraçou.

Heineken

Enquanto Basil acrescenta o último detalhe à sua aparência excêntrica e vibrante, o próximo capítulo do seu ritual de jogo começa. Ele chega a Stamford Bridge cerca de duas horas antes do início do jogo não para se sentar e apreciar a vista, mas para conhecer os fãs, criar uma atmosfera e, claro, tirar fotos - ele se tornou uma espécie de celebridade local. Uma vez dentro do estádio, Basil faz jus à sua reputação de torcida azul de um homem só, cantando, dançando, agitando aquelas bandeiras... ele não para, até o jogo acabar.

A história de Basil reflete o que se vê em muitos clubes e na comunidade cada vez maior em torno do futebol feminino. Nos últimos dois anos, ele e a sua esposa se viram no centro de um movimento em rápido crescimento, liderando o apoio à equipe que amam e encontrando alegria nessa recém-descoberta paixão.

“Eu quero fazer isso. O Chelsea está no meu coração e no meu sangue e quero apoiá-las da melhor maneira possível. Se eu pudesse, traria minha buzina e meu tambor, e peço que outras pessoas venham e façam barulho por essas garotas como eu. Porque elas merecem.”

Heineken

Esse apoio (e barulho) estimularia o Chelsea a uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid na UEFA Women's Champions League, e após o jogo, Basil teria o mesmo tempo (se não mais) para os torcedores que quisessem conhecê-lo fora do estádio e a caminho de casa.

A UEFA Women's Champions League desta temporada é uma das grandes esperanças do Chelsea. Com Emma Hayes no banco de reservas e Basil (e milhares de outros) fãs fanáticos nas arquibancadas, 2024 pode ser o ano em que o Chelsea feminino finalmente colocará as mãos no único troféu que falta. E o chapéu já decorado e colorido de Basil ganhará outro (muito especial) distintivo comemorativo.

