O 'dia da paz' do Real Madrid: vitória, gol de Hazard e reconexão Vinícius-Benzema

Time volta a vencer após empate na Liga dos Campeões, vê Hazard marcar o segundo gol em duas temporadas e celebra reconexão da dupla Vinícius-Benzema

A goleada do sobre o , por 4 a 1, na manhã deste sábado (31), levou um raro momento de paz ao clube. Vinícius Júnior e Benzema se entenderam de novo após a polêmica da semana, Eden Hazard voltou a balançar as redes, e os comandados de Zinedine Zidane voltaram a vencer depois do empate por 2 a 2 com o pela Liga dos Campeões da UEFA.

O problema entre Vinícius Júnior e Benzema teria ocorrido na última quarta-feira, durante o jogo contra o Mönchengladbach. Na ocasião, o francês teria dito ao compatriota Mendy sobre o brasileiro: "Ele faz o que quer. Não jogue com ele, irmão. [Ele] Joga contra a gente". Contudo, na ocasião, o jogador não cita o nome do atacante e tampouco indica sobre quem se refere.

EITA! Segundo a imprensa francesa, essa conversa entre Benzema e Mendy seria sobre Vini Jr., onde o camisa 9 pede ao companheiro para que ele não jogue com o brasileiro. E aí, o que achou? #CasaDaChampions pic.twitter.com/wLG7kkjkDW — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) October 28, 2020

Na manhã deste sábado, a dupla voltou a se entender da melhor forma: com a bola nos pés. Em um lance no segundo tempo do duelo, Vinícius Júnior encontrou Karim Benzema em boas condições, mas o francês finalizou a bola para fora. A jogada ocorreu aos 62 minutos em um contra-ataque do Real Madrid. Na ocasião, os comandados de Zinedine Zidane já venciam o duelo por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Mais times

Outro ponto positivo no jogo desta manhã foi o gol anotado por Eden Hazard. Contratado após a venda de Cristiano Ronaldo à , o belga tem dificuldades para se firmar no clube do Santiago Bernabéu. No entanto, voltou a deixar a sua marca. Ele aproveitou passe de Federico Valverde para estufar a rede no confronto aos 40 minutos do primeiro tempo.

Mais de um ano depois, Hazard voltou a marcar pelo Real Madrid 🚀 pic.twitter.com/oazOg2UOjb — B24 (@B24PT) October 31, 2020

Este foi o primeiro gol do belga em dois jogos disputados na campanha 2020/2021. Na temporada passada, o dono da camisa 7 também fez apenas um gol, mas disputou 22 partidas. O mau momento se deve ao excesso de lesões sofridas pelo atleta de 29 anos no período. O último gol do atleta ocorreu na vitória sobre o Granada, em 5 de outubro do ano passado.

Por fim, a paz reina no Santiago Bernabéu graças ao triunfo da equipe. Os comandados de Zinedine Zidane até venceram o clássico diante do , em 24 de outubro passado. Contudo, sofreram duas derrotas nos últimos cinco jogos -- para Cádiz e -- e empatou com o Borussia Mönchengladbach. O triunfo sobre o Huesca leva um pouco mais de paz ao clube da capital espanhola.