Benzema x Vini Jr.: Zidane põe ponto final em polêmica no vestiário do Real

Treinador merengue afirmou que desentendimentos como este sempre acontecem, mas os atacantes já se acertaram

Zinedine Zidane colocou um ponto final na polêmica envolvendo Karim Benzema e Vinícius Jr. O atacante francês teria dito à Ferland Mendy para não tocar o brasileiro no intervalo do jogo entre Real Madrid e Borussia M'gladbach, na última terça-feira.

“Ele faz o que quer. Não jogue com ele. Está jogando contra nós”, teria sido a frase dita pelo camisa 9 ao lateral. De fato, Benzema não tocou a bola para Vinícius nos 25 minutos que o camisa 20 esteve em campo no segundo tempo da partida. Mendy tocou para o brasileiro apenas duas vezes.

O treinador meregue, no entanto, afirmou que os dois jogadores já se acertaram e minimizou a polêmica. "Está tudo resolvido entre Benzema e Vinícius. Eles conversaram. Estas coisas ficam em campo. Eles conversaram e perfeito", disse Zidane.

"Não há problema entre eles, pelo contrário. No fim das contas, o importante é que a energia esteja no jogo de amanhã. Hoje em dia o problema é que já muitas câmeras, mais que antes. Sempre aconteceu entre jogadores e isso ficava ali", completou.

Neste sábado, o Real recebe o no Estádio Alfredo di Stéfano às 10h (de Brasília), em mais um duelo de . Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real deste jogo.

Após a polêmica ser divulgada, ainda na terça-feira, 27, diversos fãs do brasileiro invadiram as redes sociais do francês para demonstrar apoio ao Vinícius. Inclusive, Richarlison, atacante do , também comentou uma publicação de Benzema para apoiar o amigo.

Ainda falando sobre Vinícius, que não fez bons jogos contra e Borussia M'gladbach, Zidane pediu paciência. "Vincius é jovem. Está aqui, tem presente e futuro. É um garoto que quer aprender e melhorar, e isso é bom para um treinador e para a equipe".