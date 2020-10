Benzema é flagrado em possível crítica a Vinícius Júnior: "Joga contra nós"

Benzema e Mendy são flagrados em conversa com supostas críticas ao brasileiro, no intervalo da partida contra o Mönchengladbach, pela Champions League

O Real Madrid não começou nada bem a Liga dos Campeões 2020-21. Depois de perder na estreia para o Shakhtar Donetsk, o clube arrancou um empate no último minuto contra o Borussia Mönchengladbach, na segunda rodada. Um dos destaques negativos da partida foi Vini Jr. e, no intervalo de jogo, câmeras flagraram Benzema supostamente criticando o brasileiro, afirmando que ele “joga contra” o Real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O jovem de 20 anos não começou jogando contra o , mas entrou no segundo tempo e marcou um gol em seu primeiro toque na bola. Então, o camisa 20 foi titular na vitória por 3 a 1 diante do Barcelona, em LaLiga, e também na partida contra o Borussia, pela Champions.

Mais times

Contudo, Vini Jr. foi muito criticado por sua atuação nesta terça-feira (27), diante dos alemães. Apesar de ter sido válido apenas pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o jogo já tinha certo caráter decisivo para os merengues, que estrearam com derrota na competição.

E mais uma vez a equipe de Zidane não jogou bem. O Mönchengladbach abriu 2 a 0 no placar, com dois gols de Marcus Thuram, ainda no início da segunda etapa. O Real descontou apenas aos 87 minutos, com Benzema, e só conseguiu o empate salvador com Casemiro, aos 93 minutos.

Então, após a partida, o canal francês Telefoot revelou imagens que flagraram uma conversa entre Benzema e Mendy, supostamente a respeito de Vini Jr., embora o nome do brasileiro não tenha sido mencionado em nenhum momento.

"Ele faz o que quer. Irmão, não jogue com ele... Minha nossa. Ele joga contra nós", disse o centroavante durante a conversa com seu compatriota, sobre um companheiro de equipe.

Foto: Reprodução

Se o brasileiro foi realmente o ponto central do diálogo, ninguém além de Benzema e Mendy pode precisar. Mas de acordo com o Opta, o centroavante não passou uma única bola para Vini Jr. no segundo tempo, o que corrobora com as teorias de que o comentário foi destinado ao jovem de 20 anos.

Mais artigos abaixo

É claro que muita coisa pode ser dita no calor do jogo e uma sequência de resultados negativos contribuem para que o clima esquente um pouco no vestiário do maior campeão da história da . Por outro lado, o fato de o diálogo ter vazado certamente não ajuda o neste momento.

Com apenas um ponto em em duas partidas, os merengues ocupam a lanterna do grupo B. E para espantar qualquer polêmica, nada melhor do que reencontrar o caminho das vitórias.