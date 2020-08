RB Leipzig x PSG: quanto custou cada time na semifinal da Liga dos Campeões?

Clubes chegam a semifinal da Champions com estratégias distintas; PSG investe em craques como Neymar e Mbappé, RB Leipzig aposta em jovens em formação

Nesta terça-feira (18), o primeiro finalista da Liga dos Campeões de 2020 será conhecido. De um lado, o conta com seu poderoso ataque formado por Neymar e Mbappé, do outro, o aposta na coletividade de sua equipe e na qualidade de seus jovens jogadores. Mas além da clara diferença no estilo de jogo entre os dois times, existe uma grande disparidade nos valores investidos pelos clubes.

O PSG de Nasser Al-Khelaifi é reconhecidamente um dos clubes mais ricos do mundo e gastou muitos milhões de euros para formar o time que tenta levar o título inédito da . Para conquistar seu grande objetivo, o Paris não economizou e contratou Neymar e Mbappé como as duas transferências mais caras da história do futebol.

É verdade que os franceses gastaram mais, mas isso não quer dizer que o RB Leipzig seja apenas um “azarão” que passa por dificuldades financeiras. O clube alemão é comandado pela Red Bull, empresa austríaca de energéticos que também investe pesado no futebol.

A diferença é que, enquanto o PSG busca craques já consagrados que possam brilhar imediatamente após suas contratações, o RB Leipzig aposta em jogadores jovens que possam dar um retorno financeiro em vendas futuras, o que certamente diminui os valores investidos.

Confira abaixo quanto os times de PSG e RB Leipzig custaram em milhões de euros. Os valores foram obtidos no Transfermarkt, site especializado em transferências no futebol.

Quanto custou o time do PSG?

Foto: Getty Images

Keylor Navas :15 milhões *

Thilo Kehrer: 18 milhões

Thiago Silva: 42 milhões

Presnel Kimpembe: sem custos

Juan Bernat: 5 milhões

Marquinhos: 31,4 milhões

Paredes: 40 milhões

Di Maria: 63 milhões

Kylian Mbappé: 145 milhões

Neymar: 222 milhões

Icardi: 50 milhões

Total: 631,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 4,09 bilhões na cotação atual)

*Keylor Navas é o titular mas não enfrentará o RB Leipzig, por conta de lesão. O reserva, Sérgio Rico, está emprestado ao PSG até o final desta temporada.

Quanto custou o time do RB Leipzig?

Foto: Getty Images

Gulacsi: 3 milhões

Klostermann: 1 milhão

Upamecano: 10 milhões

Halstenberg: 3,5 milhões

Angelino: empréstimo

Laimer: 7 milhões

Kampl: 20 milhões

Sabitzer: 2 milhões

Olmo: 19 milhões

Nkunku: 13 milhões

Poulsen: 1,55 milhão

Total: 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 518 milhões na cotação atual)