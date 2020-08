Quando o RB Leipzig foi fundado? Quais títulos já conquistou?

O clube, recém-criado, está nas finais da Liga dos Campeões

E o está nas semifinais da Liga dos Campeões! Depois de bater o Atlético de Madrid por 2 a 1, com gols de Dani Olmo e Tyler Adams, o clube, em sua primeira participação no mata-mata da Champions, se classificou e será um dos quatro finalistas desta edição do torneio.

Assim, o time se tornará o mais jovem da história a atuar nas semifinais da competição, tendo sido criado apenas em 19 de maio de 2009: pouco mais de 11 anos atrás.

Para se ter uma ideia, Neymar, chamado de "Menino Ney" por tantos, começou nos profissionais do no dia 7 de março de 2009, alguns meses antes da criação do RB Leipzig. Ou seja: o brasileiro é "mais velho" no futebol do que o clube alemão. Agora, ambos irão se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões.

Para montar o time, a Red Bull decidiu comprar o SSV Markranstädt, equipe pequena da Saxônia, que jogava a quinta divisão alemã, depois de tentar adquirir alguns times mais tradicionais e ser recusado por suas torcidas. Logo depois, começou a investir muito dinheiro em seu projeto de ter um clube competitivo na mais alta prateleira do futebol alemão.

Isso, entretanto, fez com que o RB Leipzig fosse alvo de críticas de várias torcidas alemãs, que veem a ascensão do clube como um meio de burlar certas regras da federação alemã - na , empresas e patrocinadoras não podem controlar equipes e 51% de todos os times tem que pertencer aos seus sócios.

Com o objetivo de burlar as regras, a Red Bull comprou apenas 49% do SSV Markranstädt e colocou 17 funcionários da empresa como sócios. Assim, conseguiu passar pela proibição.

Hoje, o RB Leipzig é o time mais odiado da Alemanha, dada a sua ascensão meteórica, que ameaça outras potências mais tradicionais do país, sem a mesma capacidade de investimento que tem o projeto Red Bull. Não são incomuns protestos, por exemplo, quando o time vai jogar em estádios como o Signal Iduna Park, do , ou a Allianz Arena, do de Munique.

O RB Leipzig já conquistou títulos?

Mesmo com sua ascensão meteórica, ainda falta uma coisa para consagrar o projeto Red Bull na Alemanha: títulos.

O clube, em 11 anos, já conquistou quatro taças. Nenhuma delas, no entanto, de muito peso. São dois títulos da Copa da Saxônia, competição semi-profissional disputada por times da região da Saxônia que atuem em divisões menores do futebol alemão, além dos troféus da quarta e quinta divisão.

Assim, o time pode conquistar seu primeiro grande título justamente na Liga dos Campeões, principal competição de clubes da Europa.