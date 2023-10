RB Leipzig x Manchester City: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), na Alemanha; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Leipzig e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (4), na Red Bull Arena, na Alemanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa da Liga Inglesa e vindo de derrota para o Wolves por 2 a 1 na última rodada da Premier League, o Manchester City volta as atenções para a Liga dos Campeões. Atual campeão, os Citizens venceram o Estrela Vermelha por 3 a 1 na rodada de estreia.

Rodri deve entrar no meio-campo ao lado de Mateo Kovacic ou Matheus Nunes, enquanto Alvarez, que anotou um gol contra o Estrela Vermelha, deve continuar no ataque com Erling Haaland, autor de 11 gols em apenas seis jogos contra o Leipzig, incluindo cinco na temporada passada.

Do outro lado, o RB Leipzig, que vem de empate com o Bayern de Munique por 2 a 2 na Bundesliga, busca emplacar a segunda vitória na Champions League para assumir a liderança do Grupo G. No momento, divide a ponta com o City, com três pontos cada.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald; Simons, Forsberg; Poulsen, Openda.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Doku; Haaland.

Desfalques

RB Leipzig

Kevin Kampl, Timo Werner, Dani Olmo, Willi Orban e El Chadaille Bitshiabu, no departamento médico, estão fora.

Manchester City

Kevin De Bruyne e John Stones seguem lesionados.

Quando é?