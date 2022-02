Como assistir ao HBO Max na sua televisão ou no computador?

O streaming da HBO, o HBO Max, possui uma grande quantidade de filmes e séries disponíveis para seus assinantes. Para os fãs de futebol, também não faltam opções de jogos para acompanhar, incluindo partidas da Champions League e do Campeonato Paulista 2022.

HBO Max é um serviço de streaming online da WarnerMedia, com parcerias de empresas como a própria Warner, Cartoon Network e DC Comics, por exemplo. Em 2021, o veículo anunciou que faria a transmissão de alguns dos duelos do estadual paulista.

Veja, abaixo, como acessar o streaming no seu computador ou televisão (SmarTV).

Como acessar o HBO Max no seu computador?

Para entrar no streaming da HBO e conseguir acessar ao variado contéudo do serviço, basta entrar no site do HBO Max e realizar seu login, através da conta composta por e-mail e senha cadastrados na criação da assinatura.

Logo depois, escolha o perfil que desejar e acesse à biblioteca de programas disponíveis. Para assistir ao Campeonato Paulista, por exemplo, clique na lupa, no topo à esquerda de sua tela, e pesquise por "Paulista", "Paulistão" ou mesmo pelo nome do seu time. Dessa forma, todos os duelos liberados pelo streaming estarão presentes assim que carregar a próxima imagem do portal.

Como acessar o HBO Max na sua SmarTV?

Em sua televisão Smart, acesse a aba de aplicativos do dispositivo. Caso não apareça logo ao entrar nas aplicações, procure pelo local onde você possa baixar novos, e escolha, então, o HBO Max.

Assim que disponível, faça como explicado para o computador: encontre a "lupa" e pesquise pelas palavras "Paulistão", "Paulista" ou pelo nome do seu time, como Ituano, Corinthians, Santos, dentre outros que disputem o torneio.

Com isso, os duelos do clube pesquisado ou todos os confrontos do Paulistão, caso tenha sido procurado o nome do torneio, aparecerão para você assistir.