RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x São Paulo DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

📍CT da Barra Funda



O Tricolor deu sequência à preparação para a terceira rodada do @Paulistao.



🆚Red Bull Bragantino

🗓 03/02

⏰ 21h30

🏟 Nabi Abi Chedid#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Anuar Sayed e Felipe Espindola / saopaulofc pic.twitter.com/kzEIXwDQnw — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 1, 2022

A HBO Max e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o duelo desta quinta-feira, no Nabizão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem vencer no Paulistão (uma derrota e um empate), o São Paulo volta a campo mirando apenas na primeira vitória na temporada 2022.

Para o confronto fora de casa, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Luan e Luciano, no departamento médico, além de Arboleda, defendendo a seleção equatoriana.

Por outro lado, Igor Gomes e Talles Costa, recuperados de COvid-19, voltaram as atividades.

Já o RB Bragantino, com três pontos, vem de vitória sobre o Guarani por 1 a 0 na útlima rodada.

Provável escalação do RB Bragantino: a definir.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo (Welington); Rodrigo Nestor, Patrick, Nikão e Gabriel Sara; Rigoni e Calleri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 3 x 1 RB Bragantino Paulistão 27 de janeiro de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Guarani Paulistão 31 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x RB Bragantino Paulistão 6 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) RB Bragantino x Inter de Limeira Paulistão 9 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 1 São Paulo Paulistão 27 de janeiro de 2022 São Paulo 0 x 0 Ituano Paulistão 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas