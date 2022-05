RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (15), no CFA Jarinu, a partir das 11h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Domingo, 15 de maio de 2022 LOCAL CFA Jarinu - Jarinu, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (15), no CFA Jarinu.

MAIS INFORMAÇÕES

Brigando pela liderança do Brasileirão feminino, o Palmeiras busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Internacional por 1 a 0 na última rodada. Atualmente, soma 19 pontos, com seis vitórias, um empate e uma derrota nos oito jogos disputados.

Do outro lado, o RB Bragantino, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, luta pela primeira vitória no campeonato nacional. Até aqui, são um empate e sete derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 1 X 0 RB Bragantino Brasileiro feminino 24 de abril de 2022 São Paulo 2 x 1 RB Bragantino Brasileiro feminino 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Esmac Brasileiro feminino 28 de maio de 2022 15h (de Brasília) Atlético-MG x RB Bragantino Brasileiro feminino 6 de junho de 2022 17h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 1 Real Brasília Brasileiro feminino 24 de abril de 2022 Palmeiras 0 x 1 Internacional Brasileiro feminino 30 de abril de 2022

Próximas partidas