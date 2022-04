RB Bragantino x Nacional: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (6) para RB Bragantino x Nacional nesta quinta-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), no Nabizão, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Estreante na competição, o time de Bragança Paulista conquistou a vaga direta na fase de grupos após terminar o Brasileirão de 2021 na sexta posição. Além do Nacional, o RB Bragantino ainda terá pela frente Vélez e o Estudiantes, da Argentina.

Já o Nacional, tricampeão da Libertadores, não atravessa um bom momento na temporada. São três empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nabizão, o técnico Maurício Barbieri terá à disposição o atacante Alerrandro, recuperado de dores no tornozelo, enquanto Natan pode voltar ao time titular após realizar exames cardiológicos.

Do outro lado, o Nacional terá alguns desfalques importantes. O meia Felipe Carballo, expulso na oitavas de final da Sul-Americana de 2021, está fora, assim como Matías Zunino, com torção no tornozelo.

Porém, o técnico Pablo Repetto terá os retornos de Diego Rodríguez, Brian Ocampo e Juan Ignacio Ramírez, recuperados de lesão.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Bruno Tubarão e Ytalo.

Possível escalação do Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Léo Cohelo, Nicolás Marichal e Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Joaquín Trasante (Diego Rodríguez), Diego Zabala e Emmanuel Gigliotti; Alex Castro e Franco Fagúndez.

DESFALQUES

RB BRAGANTINO:

Artur e Leandrinho: machucados

NACIONAL:

Felipe Carballo: suspenso (cartão vermelho)

Matías Zunino: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino x Nacional será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, nesta quarta-feira (6).