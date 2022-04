RB Bragantino x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (2) para RB Bragantino x Atlético-GO, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h (de Brasília), no Nabizão.

A equipe de Bragança Paulista entra em campo buscando a primeira vitória no Brasileirão, depois do empate com o Juventude por 2 a 2 na rodada de estreia, enquanto o Atlético-GO também empatou com o Flamengo Flamengo por 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nabizão, o RB Bragantino, sob o comando de Maurício Barbieri, segue sem contar com Artur, lesionado, além do goleiro Maycon Cleiton, que sofreu entorse no tornozelo direto.

#RedBullBragantino aposta em força como mandante para superar Atlético-GO.



Confira nosso abre completo.https://t.co/gqVhVCLnuf — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 16, 2022

Já o Atlético-GO deve ter a mesma base da equipe que venceu o Defensa y Justicia na Copa Sul-Americana.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Hurtado) Léo Ortiz (Realpe), Natan (Renan)e Luan Cândido (Ramon); Jadsom (Evangelista), Eric Ramires (Praxedes) e Hyoran (Miguel); Helinho (Tubarão), Sorriso (Carlos Eduardo) e Ytalo (Alerrandro).

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

DESFALQUES

RB BRAGANTINO:

Artur e Gabriel Novaes: lesionados

ATLÉTICO-GO:

Arthur Henrique: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

VAR: Rodrigo Nunes de Sa - RJ

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso- RJ

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Bragantino e Atlético-GO será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (17), em Bragança Paulista.