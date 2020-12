RB Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Furacão entra em campo neste domingo (20), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com três derrotas consecutivas, o -PR busca reencontrar o caminho da vitória contra o RB , neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Nabizão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x DATA Domingo, 20 de dezembro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Rafael Gomes (SP)

VAR: Rodrigo (SC)

Assistentes VAR: Elmo Alves (GO) e Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca reencontrar o caminho da vitória / Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 28 pontos, o Athletico-PR entra em campo pressionado por uma vitória, após três derrotas consecutivas no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori deve promover algumas mudanças na equipe. Erick, machucado, dá lugar a Khellven, enquanto Thiago Heleno retorna após cumprir suspensão na derrota para o na última rodada.

Já o RB Bragantino com 31 pontos, busca ampliar a sua invencibilidade de seis jogos (três vitórias e três empates).

O goleiro Júlio César, recuperado da Covid-19, voltou a treinar com bola e pode ser relacionado para o confronto.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton (Júlio César), Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 RB Bragantino 2 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas