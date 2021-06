RB Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense visita o RB Bragantino nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, podendo perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final, após ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para RJ, PI, CE, RN, PB, SE, ES e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Fluminense DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fluminense

A TV Globo (para RJ, PI, CE, RN, PB, SE, ES e Juiz de Fora), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (2). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é perder há quatro jogos (três vitórias e um empate), o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira podendo perder por um gol de diferença que avança às oitavas de final da Copa do Brasil.

Fim de treino e partiu pra Bragança Paulista! Amanhã tem decisão na @CopadoBrasil! Vamos, #TimeDeGuerreiros! 🇭🇺 pic.twitter.com/ToLCtWJtoM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2021

Do outro lado, o RB Bragantino precisa vencer por no mínimo três gols de diferença para garantir a vaga.

Para o confronto, a equipe não sabe se poderá contar com Fabrício Bruno, Edimar e Helinho, enquanto Claudinho e Cleiton, que estão na seleção olímpica; Gabriel Novaes, que sofreu uma lesão na coxa, e Bruno Tubarão, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, são desfalques certos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel (David Braz), Luccas Claro, Egídio, Martinelli, Yago Felipe, Nenê, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Provável escalação do RB Bragantino: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido (Edimar); Jadsom, Lucas Evangelista e Cuello; Artur, Pedrinho (Helinho) e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Bragantino Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bragantino x Fluminense Copa do Brasil 9 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Bragantino x Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 RB Bragantino Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Bragantino 3 x 3 Bahia Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas