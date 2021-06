Fluminense 1 x 0 Cuiabá: Tricolor vence a primeira no Brasileirão

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário, na manhã deste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Teixeira fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Fluminense sobe para o quarto lugar do Brasileirão, com 4 pontos, enquanto o Cuiabá fica na lanterna, sem pontuar. Na próxima rodada, o Tricolor visita o RB Bragantino, enquanto o time mato-grossense recebe o Atlético-GO.