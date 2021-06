RB Bragantino x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Isolado na liderança, o RB Bragantino recebe o Ceará nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a quinta vitória consecutiva no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Ceará DATA Quinta-feira, 1 de julho de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistente VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca mais uma vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Ceará Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, às 16h. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias seguidas no Brasileirão e líder absoluto, o RB Bragantino terá alguns desfalques para enfrentar o Ceará.

Aderlan, Luan Cândido, Gabriel Novaes, Bruno Tubarão, lesionados, estão fora, assim como Jan Hurtado e Léo Ortiz, defendendo suas respectivas seleções.

Do outro lado, o Ceará vem de dois empates e uma vitória, e busca seguir na tabela de classificação do Brasileiro.

O Vozão não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, o lateral Gabriel Dias e o atacante Jael, lesionados. Charles, que foi anunciado pelo FC Midtjylland, da Dinamarca, e Vizeu, que não teve contrato renovado, não defendem mais o clube.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Edimar, Natan, Fabrício Bruno e Rafael; Raul, Claudinho e Lucas Evangelista; Helinho, Ytalo e Artur.

Provável escalação do Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho, Lima, Mendoza; Saulo Mineiro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 24 de junho de 2021 Ceará 1 x 1 São Paulo Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Juventude Brasileirão 4 de julho de 2021 18h15 (de Brasília) Fluminense x Ceará Brasileirão 7 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA Bragantino 3 x 1 Palmeiras Brasileirão 23 de junho de 2021 Atlético-GO 0 x 1 Bragantino Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas