RB Bragantino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O RB Bragantino enfrenta o Atlético-GO nesta terça-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nabizão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Atlético-GO DATA Terça-feira, 12 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Lilian da Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação RB Bragantino

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e uma vitória, o RB Bragantino busca voltar a entrar no G-4.

Já o Atlético-GO, vindo de uma derrota e um empate, soma 31 pontos, e só pensa em reencontrar o caminho da vitória.

Dudu, com desconforto muscular na coxa esquerda, está fora. Arnaldo será titular.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Matheus Barbosa, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Brasileirão 6 de outubro de 2021 Palmeiras 2 x 4 RB Bragantino Brasileirão 10 de outubro de 2021

Próximas partidas000

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x RB Bragantino Brasileirão 17 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília) Internacional x RB Bragantino Brasileirão 21 de outubro de 2021 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 6 de outubro de 2021 Fluminense 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas