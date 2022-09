RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras: lances, frango de Cleiton e mais do empate pelo Brasileirão

Goleiro falha em saída e marca gol contra, e Merentiel anota o primeiro pelo Verdão

Depois de abrir dois gols de vantagem e encaminhar uma boa vitória no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino viu o Palmeiras reagir e buscar o empate. No Nabizão, Luan Cândido, Arthur, Cleiton (contra) e Merentiel anotaram os gols da partida neste sábado (3), pela 25ª rodada do Brasileirão 2022.

Os primeiros 45 minutos pareciam excelentes para o Toro, que abriu o placar com Luan Cândido, completando cruzamento em cobrança de falta. Depois, Arthur aproveitou um ataque em velocidade, arrancou e chutou rasteiro, sem chances para Weverton.

E aí veio o lance capital da partida. Numa bola levantada na área pela esquerda, Cleiton tentou sair de soco pelo alto e mandou a bola pra dentro do gol. Era o que o Palmeiras precisava para entrar novamente na partida.

O Palmeiras foi pro tudo ou nada depois do intervalo e, mesmo correndo riscos, chegou ao empate: Luan lançou na área de longe, Léo Ortiz errou o tempo da bola e Merentiel, que tinha recém entrado, dominou e fez seu primeiro gol com a camisa do time paulistano.

O resultado leva o Verdão a 51 pontos, e pode ver os rivais Flamengo, Corinthians e Internacional diminuindo a diferença nos jogos de domingo. Por outro lado, o Braga estaciona nos 32 pontos, na 10ª colocação da tabela de classificação.