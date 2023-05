Rangers x Celtic ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Escocês

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Rangers e Celtic se enfrentam na manhã deste sábado (13), a partir das 8h30 (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow, pela segunda fase do Campeonato Escocês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após a vitória sobre o Aberdeen por 1 a 0, o Rangers deseja encerrar o jejum de seis jogos sem vencer o rival. O último triunfo ocorreu em abril de 2022, nas semifinais da Copa da Escócia 2021/22. No entanto, a tarefa não será simples, considerando o impressionante desempenho do Celtic nas últimas 28 partidas, com 26 vitórias e dois empates.

Na primeira fase do Campeonato Escocês, o Celtic encerrou na liderança, com 92 pontos, enquanto o Rangers ficou na vice-liderança com 79. Em 282 jogos disputados entre as equipes, o Celtic soma 116 vitórias, contra 96 do Rangers, além de 70 empates. No mais recente confronto válido pela semifinal da Copa da Escócia 2022/23, o Celtic venceu por 1 a 0, com gol de João Filipe.

Prováveis escalações

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Yilmaz; Lundstrum, Raskin; Cantwell, Hagi, Wright; Morelos.

Celtic: Hart; Ralston, Starfelt, Kobayashi, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Jota, Furuhashi, Maeda.

Desfalques

Rangers

Ryan Jack, Kemar Roofe, Tom Lawrence, Steven Davis, Filip Helander e Nnamdi Ofoborh seguem no departamento médico.

Celtic

Cameron Carter-Vickers, Alistair Johnston, James Forrest, Stephen Welsh e James McCarthy seguem fora.

Quando é?