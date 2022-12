Rangers x Celtic ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Escocês

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (2); pela 20ª rodada do Campeonato Escocês; veja como acompanhar na internet

Rangers e Celtic se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 9h30 (de Brasília), em Glasgow, pela 20ª rodada do Campeonato Escocês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Buscando emplacar a quinta vitória consecutiva para iniciar 2023 em alta, o Celtic vem de goleada aplicada sobre o Hibernian por 4 a 0, e é o líder isolado com 54 pontos, enquanto o Rangers, na vice-liderança, com 45 pontos, também vem de quatro triunfos seguidos no Campeonato Escocês.

Em 278 jogos disputados entre as equipes, o Celtic registra 113 vitórias, contra 96 do Rangers, além de 69 empates. No último encontro, válido pelo Escocês 2022/23, o Celtic venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Rangers: A. McGregor; J. Tavernier, C. Goldson, B. Davies, B. Barisic; Lundstram, R. Jack; Tillman, Kent, Lowry; Morelos.

Escalação do provável Celtic: J. Hart; R. Hatate, C. Carter-Vickers, C. Starfelt, G. Taylor; M. ORiley, C. McGregor, A. Mooy; L. Abada, K. Furuhashi, D. Maeda.

Desfalques

Rangers

Sem desfalques confirmados.

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Quando é?