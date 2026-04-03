Rakitić: O domínio do Real Madrid na Europa tem uma explicação clara

Ex-meio-campista do Barça explica o domínio do Real Madrid no continente

O ex-jogador do Barcelona, o croata Ivan Rakitić, considera que o domínio do Real Madrid na Liga dos Campeões “não é algo inexplicável”, afirmando que o excelente trabalho realizado pelo clube merengue é a principal razão por trás desses resultados.

Rakitić acrescentou, em declarações à imprensa: “É muito claro... quando você faz as coisas bem, elas dão frutos, e o Real Madrid está fazendo muitas coisas de forma excelente”.

E continuou: “Entendo que haja opiniões divergentes sobre Arbeloa, o Real Madrid, o estilo de jogo e tudo mais... mas os resultados estão aí, e isso não é coincidência”.

E acrescentou: “Não há jogador que se transfira para o Real Madrid e receba algo de antemão... Quando você faz as coisas da maneira certa, o futebol te recompensa, e quando não faz, não te recompensa.”

Rakitić continuou: “Eu disse após o confronto com o City que é preciso ter cautela com o Real Madrid... Para mim, o Real Madrid sempre foi e continua sendo o favorito claro contra o City... Se olharmos para as outras equipes, o City pode parecer mais forte, mas o Real Madrid sempre foi o principal favorito, pois possui uma grande história na Liga dos Campeões”.

O Real Madrid se prepara atualmente para enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final da competição continental, enquanto o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid.

