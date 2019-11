Rafinha exalta o Flamengo, mas promete encerrar carreira no Coritiba

O lateral-direito terá 36 anos no final do contrato que assinou com o Rubro-Negro

Rafinha é um dos tantos destaques deste , que lidera o Brasileirão com folgas e está na final da Libertadores. Aos 34 anos, o lateral-direito tem vínculo até 2021 com o , mas garantiu que não pensa em se aposentar no clube carioca.

“Vou encerrar no , todo mundo sabe sou coxa-branca, vou encerrar no Coritiba. Já prometi. Sai de lá e vou terminar lá”, afirmou em entrevista ao O Globo antes de também revelar: “o Filipe Luís (lateral-esquerdo) é quem vai encerrar no Flamengo”.

O #tbt de hoje volta ao Mineirão de 15 anos atrás. Roberto Brum, Alemão, Ataliba e Rafinha comemoram o primeiro gol do na vitória por 3x0 sobre o , em Belo Horizonte, no Brasileirão de 2004. Quem aí lembra o time base daquele ano? pic.twitter.com/bZZmt9snC0 — Coritiba (@Coritiba) July 4, 2019

Nascido em , Rafinha é cria da base do Coxa e defendeu o alviverde em duas temporadas, 2004 e 2005, antes de zarpar para fazer história no futebol europeu. Apesar do vínculo emocional com o Coritiba, atualmente na , o lateral optou pelo Flamengo neste seu retorno ao e também tem sido só sorrisos.

“Fico feliz de estar em um momento maravilhoso como eles. Mas vamos com calma com os objetivos”, completou o jogador.