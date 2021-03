Rafael Borré: contrato, valores e o que se sabe sobre o futuro do atacante do River Plate

Especulado no Grêmio, colombiano de 25 anos é um dos principais jogadores do Millonarios e interessa a equipes europeias

Se antes Rafael Santos Borré foi dado como reforço acertado do Grêmio para o segundo semestre de 2021, agora a negociação já é incerta. Convencido por Marcelo Gallardo a não assinar um pré-contrato com o Tricolor e esperar por propostas do futebol europeu, que começam a se interessar pelo colombiano de 25 anos.

Borré viveu uma grande transformação na carreira ao assinar com o River Plate em 2017. Chegou ao clube como um desconhecido, mas logo ganhou seu espaço e se estabeleceu como peça chave para Gallardo nas últimas temporadas. Artilheiro dos Millonarios em 2018 (14 gols) e 2019 (16 tentos), o colombiano é o principal artilheiro do ciclo de Gallardo, com 52 gols marcados em pouco mais de 130 jogos.

Pelo destaque na Argentina e com convocações para a seleção colombiana, foi um dos nomes mais ventilados no Brasil neste início de temporada, com especulações no Palmeiras e no São Paulo, além do Grêmio. Diante disso, a Goal preparou um raio-x completo sobre a situação de Borré no River Plate.

Até quando vai o contrato de Borré com o River Plate?

O contrato do atacante colombiano com a equipe do Monumental de Núñez já está no final e é válido somente até o dia 30 de junho de 2021. Por esse motivo, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para vestir outra camisa a partir do segundo semestre.

Qual o valor de Borré?

Borré chegou ao River Plate como aposta em 2017, quando o clube argentino pagou 3,5 milhões de euros (cerca de 13,3 milhões de reais na época) para ter 50% de seu passe. A outra metade dos direitos do jogador pertecem ao Atlético de Madrid. Para manter o jogador no Monumental, o River deveria desembolsar mais 3,5 milhões de euros por 25% do montante do Atleti, negociação que foi descartada.

Por isso, o atacante colombiano deixará o River Plate e pode sair do clube de graça no meio do ano. Para ter o jogador imediatamente, os interessados deverão pagar a multa rescisória do jogador, estipulada em 30 milhões de euros (202 milhões de reais). É a cláusula mais alta do elenco dos Millonarios.

Rumores: Borré jogará no Grêmio ou não?

No início da semana, o acordo com o Grêmio parecia certo. A imprensa argentina já dava como acertada a negociação com o Tricolor Gaúcho e Borré era esperado em Porto Alegre para assinar o pré-contrato e firmar vínculo a partir do segundo semestre.

"Foi feita uma proposta, é uma situação que já alcançou uma dimensão enorme. O Borré deu, de certa forma, o seu ok e agora aguardamos a assinatura do pré-contrato", disse Romildo Bolzan, presidente do time de Porto Alegre.

No entanto, os planos gremistas foram frustrados após uma conversa do colombiano com Gallardo, que o convenceu a não assinar com o time brasileiro e esperar por propostas da Europa. A última informação, confirmada pela Goal, é que das equipes europeias já se manifestaram: o inglês Brighton & Hove Albion e o espanhol Celta de Vigo, time de Eduardo Coudet.