Borré aceita proposta do Grêmio e prepara saída do River Plate: veja os valores

O atacante, que também chegou a ser pretendido pelo Palmeiras, só chega ao Brasil para o segundo semestre

A imprensa Argentina já notícia que o atacante colombiano Rafael Santos Borré aceitou a proposta do Grêmio, e que a partir do segundo semestre de 2021, quando acaba o seu contrato com o River Plate, ele irá se apresentar na Arena gremista.

A proposta tricolor é de 2 milhões de dólares por ano de contrato, mais luvas de cinco milhões de dólares diluídos nos quatro anos de contrato, o qual poderá ser estendido por mais um ano, conforme interesse do clube e do jogador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Destes cinco milhões, Borré irá repassar um milhão de dólares para o River Plate, como agradecimento pelo período que atuou no clube argentino.

Mesmo com o acerto, o atacante só virá para Porto Alegre no segundo semestre deste ano, quando acabará o contrato com o Ríver e ele irá ficar livre. Na negociação, o Grêmio ficará com 75% do vínculo federativo do atleta.

O acerto com o Grêmio só aconteceu após a Lazio, da Itália, ter saído do negócio. A primeira alternativa de Borré era voltar para o futebol europeu, onde atuou pelo Atlético de Madri, mas a Lazio acabou desistindo, alegando que não teria como cobrir a proposta do Grêmio.