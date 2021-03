Borré pede tempo por outras propostas e Grêmio ameaça desistir de contratação

O jogador estaria esperando por oportunidades na Europa; Tricolor espera assinatura do pré-contrato até terça-feira

A notícia de que o atacante Rafael Borré teria sido convencido pelo técnico Marcelo Gallardo a não assinar um pré-contrato com o Grêmio e esperar um pouco mais por uma proposta da Europa causou preocupação na Arena tricolor.

A informação divulgada pelo jornalista Gustavo Yarroch, da ESPN Argentina, da conta de que, após a conversa na qual Borré explicou a proposta feita pelo Grêmio e de que os dirigentes gremistas estariam pressionando para que ele assine um pré-contrato, Gallardo teria aconselhado para que ele espere mais um pouco antes de assinar com o Grêmio, e que o melhor para Borré seria atuar na Europa.

A resposta do atacante para o técnico Gallardo é de que ele não irá descartar o Grêmio, mas vai esperar mais um pouco para ver se recebe alguma proposta concreta da Itália, onde a Lazio já teria demostrado interesse, ou do futebol inglês.

A notícia foi divulgada no início da tarde desta segunda-feira (29) e, oficialmente, nada chegou ao Tricolor em relação a decisão do atacante colombiano. Em uma rápida conversa com a reportagem da Goal, o presidente gremista Romildo Bolzan, disse não saber da mudança de planos do atacante.

“Não tenho está informação. Se ele desistiu, ainda não fomos comunicados”, destacou.

Uma fonte ligada ao presidente gremista destacou que o Grêmio já imaginava que este tipo de situação pudesse acontecer e garantiu que, caso Borré não assine o pré-contrato, o Grêmio vai desistir do negócio.

“O Grêmio não vai entrar em leilão e não vai ser escadinha para o Borré barganhar com outros times. Se ele não assinar até terça-feira, o Grêmio vai desistir do negócio. Existem outras alternativas e com muito mais motivação para jogar no Grêmio”, destacou o dirigente gremista, que pediu para não ser identificado.