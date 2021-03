São Paulo 'murcha' no mercado, mas ganha opções com reforços

Nomes como Kanu, Gabriel Neves e Borré foram descartados, mas o time continua encorpando o elenco comandado por Hernán Crespo

Martín Benítez não é mais jogador do Vasco. O clube divulgou de maneira oficial, em suas redes sociais, que o atleta será jogador do São Paulo até o final da temporada de 2021. O meia já vinha treinando no CT da Barra Funda e deve ficar disponível para o treinador Hernán Crespo nos próximos jogos do Tricolor.

Trata-se da quarta contratação oficializada dos paulistas para a temporada. E além de Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda e Benítez, o time também deve anunciar nos próximos dias as chegadas do volante William e do atacante Éder, totalizando seis reforços. E mesmo assim a equipe continua ativa no mercado, procurando um zagueiro canhoto - Sabino, do Santos, está na mira - para, enfim, fechar o elenco.

Se o São Paulo parar por aí, vai concretizar um mercado repleto de altos e baixos: o time foi elogiado por algumas movimentações efetivas, como as chegadas de Éder, Orejuela e Bruno Rodrigues, praticamente em segredo, mas também viu alvos como Kanu e Gabriel Neves se distanciarem do clube após longas "novelas". Após um começo impactante, o Tricolor novamente reviveu o fantasma de crise financeira e teve que ir para alguns "planos B".

Gabriel Neves em ação pelo Nacional (FOTO: Pasion Tricolor)

Com parcelamentos, jogadores livres e outros chegando por empréstimo, o time não gastou tanto para se reforçar. Pelo contrário: Kanu e Neves, por exemplo, só não chegaram pelo custo elevado das negociações. Borré, então, ficou muito longe das pretensões financeiros do clube. Éder, William e, se chegar, Sabino, podem ser encarados como substitutos mais em conta nas três negociações. Agora, o desafio é manejar um elenco mais completo, sim, mas também maior e, em tese, mais caro.

Por mais que nomes como Juanfrán, Brenner e Gonzalo Carneiro tenham ido embora, além dos empréstimos de Toró e Tréllez - muito próximo do Sport -, a tendência é que o Tricolor tenha um grupo muito maior do que teve em boa parte de 2020. Além das seis chegadas - quatro já confirmadas -, jogadores como Rojas, Walce e Liziero voltam de lesão após ficarem parados praticamente a temporada inteira - só Liziero jogou na temporada, se contundindo ainda no primeiro turno do Brasileirão - e os jovens Welington, Galeano e Rodrigo Nestor devem ser mais utilizados.

Ao menos neste primeiro momento, por exemplo, a tendência é que Crespo utilize três meio-campistas como titulares, em seu esquema 3-5-2. Só para essa posição, o Tricolor tem os jovens Luan, Nestor, Liziero, Sara e Igor Gomes, além dos recém-contratados William e Benítez, os remanescentes Tchê Tchê, Daniel Alves, Hernanes e Vitor Bueno, e Shaylon, que volta de empréstimo após se destacar no Goiás.

Agora, o São Paulo não pode reclamar da falta de opções que pode ter prejudicado o time na reta final do Brasileirão de 2020, quando o time teve uma derrocada e não conseguiu reverter a situação. Crespo, com costume de realizar rodízios em suas equipes, terá que trabalhar bem para manter o vasto elenco satisfeito, mesmo sem tantos minutos.