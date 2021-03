Contratação de Rafinha vira Grêmio x Flamengo nas provocações entre torcedores

Lateral fala pela primeira vez como jogador do Imortal e vira motivo de provocação entre Tricolores e Rubro-Negros

Conforme antecipado pela Goal, o Grêmio acertou a contratação de Rafinha, que recentemente se desligou do Olympiacos, da Grécia, e estava livre no mercado. A transferência foi confirmada pelo Imortal após as negociações frustradas do lateral com o Flamengo, que impediram seu retorno ao Rio de Janeiro. E mesmo após poucas horas do anúncio oficial, a contratação do jogador já é motivo de muita provocação entre os torcedores.

Depois de ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo em 2019, Rafinha decidiu deixar o Brasil para embarcar em um novo desafio no Olympiacos, da Grécia, mesmo sendo um dos grandes pilares da equipe carioca.

Então, em fevereiro deste ano, o lateral de 35 anos anunciou que estava deixando o futebol grego e imediatamente teve seu nome ligado ao Rubro-Negro, mesmo com Isla no elenco. Porém, após algumas negociações, as partes não chegaram a um acordo e o Flamengo desistiu oficialmente de sua contratação.

Com isso, o caminho ficou livre para o Grêmio, que já havia demonstrado interesse no jogador, e anunciou sua contratação na noite deste domingo (28), o que, obviamente, não agradou boa parte da torcida Rubro-Negra.

sempre fica bem demais, esse é o manto mais lindo do mundo Rafinha, entenda. — gigi 🇪🇪 (@1903feelings) March 29, 2021

O Rafinha tá muito apaixonado pelo Grêmio — Maurício Fagundes 🇪🇪 (@Mauricio_fagund) March 29, 2021

To com ciúmes de ver o Rafinha no Grêmio — fã do gabigol (@luccamatos10) March 29, 2021

rafinha entrou no Grêmio e perdeu 100k no Instagram KKKKKKKKKKKKKKKK — rubın (@rubensdelorenzi) March 29, 2021

Nesta segunda (29) pela manhã, Rafinha já foi visitar o CT do Tricolor gaúcho e falou pela primeira vez como jogador do Grêmio.

“Primeiro, agradecer pelo carinho, pela recepção que eu tive, os torcedores me encontraram no aeroporto, se mostraram muito felizes com a minha vinda para cá. Agora é começar a trabalhar de novo e botar em prática tudo que eu fiz na minha carreira. Tenho certeza de que vou fazer muito sucesso aqui no Grêmio”, disse o lateral em mensagem publicada nas redes sociais do clube.

Equanto isso, os torcedores dos dois lados já estão esperando o primeiro confronto entre Grêmio e Flamengo, com Rafinha em campo. Cabe destacar que o lateral foi um dos grandes nomes da vitória do Rubro-Negro sobre o Tricolor, por 5 a 0, na semifinal da Libertadores de 2019.

Ao longo da manhã, o @R13_official conheceu nossas instalações aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e gravou sua primeira mensagem para toda a nação Tricolor.



🇪🇪💪#RafinhaNoGrêmio #ReforçoTricolor pic.twitter.com/xTuk279Q9z — Grêmio FBPA (@Gremio) March 29, 2021

“Ali o filho chora e a mãe não vê.”



- Rafinha sobre a Geral do Grêmio



💪🏻🇪🇪 pic.twitter.com/5zRUT4lB6Q — FBI Tricolor (@FBITricolor) March 29, 2021

Esperando ansioso pelo próximo FlaXGre, pro Grêmio tomar um pau e o Rafinha se arrepender — K_belin ᶜʳᶠ🩸 (@Caetanuu_Crf) March 29, 2021

flamengo vai perder um jogo pro grêmio com gol do grêmio tendo assistência de rafinha. fica vendo — Olimpiana Nat (@tertumelo) March 29, 2021

Rafinha num sabe oque iria passar se tivesse torcida nós estádios, quando o gremio fosse jogar contra o Flamengo — Jonathan Manhães ᶜʳᶠ ᴼᶜᵗᵃᶜᵃᵐᵖᵉᵃ̃ᵒ (@Manhaesjn) March 29, 2021

Rafinha teve uma carreira extremamente vitoriosa e chega como o primeiro grande reforço do Grêmio em 2021. O clube também está perto de fechar com Santos Borré, do River Plate - conforme o próprio presidente Romildo Bolzan afirmou neste domingo - e ainda foi ligado a outros nomes no mercado, como Rafael Carioca e até mesmo Douglas Costa, do Bayern de Munique.

Agora, com o novo time que aos poucos começa a se formar, Renato Gaúcho pode voltar a sonhar com títulos grandes pelo clube, por mais que parte da torcida do Flamengo já esteja ‘secando’.

nunca vou superar o rafinha no gremio — victor okajima (@VictorOkajima) March 29, 2021

diego souza conturbando o ambiente pq vai ser reserva do borre



rafinha nao aguenta nem metade da temporada em alto nivel



gremio pegando 11° lugar no brasileirao



divida milionaria — meci (@messicrf) March 29, 2021

parabéns grêmio pela contratação do rafinha tomara que ele sofra alguma lesão e desfalque o time de vocês pelo resto da temporada 🥰🥰🥰 — ᴍᴀʀᴛɪɴꜱ (@lektospirose) March 29, 2021