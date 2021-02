Palmeiras define proposta, e Santos Borré conversa com Abel Ferreira

Verdão aceita pagar salário de 2 milhões de dólares por temporada e luvas de quase 5 milhões de dólares para o colombiano

O Palmeiras está cada vez mais empenhado em garantir a contratação de Santos Borré. A Goal apurou que o Verdão, com a intermediação do empresário André Cury, definiu os valores da oferta para o atacante do River Plate, que, inclusive, já conversou com o treinador português Abel Ferreira.

Vinculado ao clube argentino apenas até junho deste ano, o colombiano já tomou conhecimento dos números apresentados pelo Verdão: salário de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por temporada e luvas de quase 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões), num contrato válido por quatro anos.

Também na mira do Toronto FC, da MLS, e com a possibilidade ainda de renovar com o River, Borré já admitiu a pessoas próximas que está animado com a possibilidade de fechar com o clube paulista, com quem abriu conversas há aproximadamente 20 dias.

Internamente, o Palmeiras não descarta a chegada agora do atacante de 26 anos, mas, a principio, o acordo em questão está sendo desenhado para ser validado a partir do meio do ano, sem qualquer tipo de compensação financeira para os argentinos.