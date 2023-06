Racing tenta viabilizar proposta para melar acordo de Matías Rojas com o Corinthians

Argentinos não têm recursos para superar a proposta do Timão, mas buscam parceiros com o intuito de enviar uma proposta maior ao paraguaio de 27 anos

O Racing, da Argentina, ainda tenta a manutenção de Matías Rojas, que já tem acordo verbal para assinar com o Corinthians até julho de 2027, como soube a GOAL.

O jogador terá salário de US$ 120 mil (R$ 590 mil na cotação atual) por mês no Parque São Jorge e já deixou tudo acertado para firmar vínculo com os paulistas. Ele pode, inclusive, assinar pré-contrato, mas só deve selar a mudança ao fim do compromisso, em 30 de junho de 2023.

Os argentinos tentam uma forma de viabilizar o contrato pleiteado inicialmente pelo meia-atacante paraguaio de 27 anos — ele queria US$ 5,5 milhões (R$ 27,07 milhões) por três anos de vínculo.

O Corinthians mantém o otimismo em relação a Matías Rojas e acredita que será difícil que o Racing supere a proposta apresentada pelo clube. O próprio estafe do jogador tem a mesma percepção dos paulistas.

Matías Rojas já se prepara para a mudança a São Paulo. O atleta de 27 anos disputa a quarta temporada pelo Racing. Em 2023, ele soma 15 partidas, com 1.022 minutos em campo. No período, fez sete gols e deu uma assistência. Ele defendeu a seleção paraguaia por 78 minutos neste ano, com um gol e uma assistência.