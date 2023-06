Corinthians encaminha acordo com Matías Rojas

Timão chega a acordo verbal com meia-atacante paraguaio e assinará contrato de quatro temporadas

O Corinthians encaminhou a contratação de Matías Rojas, de 27 anos, que joga no Racing, da Argentina, como soube a GOAL. O jogador chegou a um acordo verbal para se transferir para o Parque São Jorge "sem custos", já que o contrato com o clube argentino se encerra no próximo dia 30 de junho.

O contrato estabelecerá um acordo até junho de 2027, ou seja, de quatro temporadas. Rojas, porém, só deve chegar ao Timão no começo de julho, já que a janela de transferências do Brasil abre no dia 3 daquele mês.

O Corinthians adota cautela para anunciar a contratação e só confirmará para o torcedor depois que o contrato estiver assinado. Até o momento, não houve assinatura do vínculo com os paulistas.

O Timão considerava a primeira pedida do meio-campista paraguaio elevada — ele queria US$ 5,5 milhões (R$ 27,6 milhões) livres de impostos por três anos, mas o Timão conseguiu negociar por um valor menor do que o desejado pelo paraguaio. A remuneração de Rojas no Parque São Jorge será de US$ 120 mil (R$ 601,33 mil) mensais.

Além do Corinthians, o Botafogo era um dos principais interessados em Matías Rojas no Brasil. O clube do Rio de Janeiro realizou uma proposta, porém ela foi considerada inferior e não obtiveram resposta do estafe do jogador.

Matías Rojas vivia um bom momento na Argentina. Na atual temporada, o meio-campista disputou 15 jogos, entre clube e seleção, e anotou oito gols, além de produzir duas assistências. É o camisa 10 do Racing.