Quem vai contratar Rogério Ceni: Athletico, Santos ou Fortaleza?

Alvo de vários clubes, Rogério Ceni ainda não decidiu seu futuro; Onde o treinador vai estar em 2020?

Rogério Ceni viveu um ano de altos e baixos em 2019: depois de começar bem com o título do , o treinador se transferiu para o de forma polêmica, saiu após entrar em rota de colisão com os medalhões do clube (Thiago Neves, Edilson, Dedé, entre outros), e se viu vingado por terminar a temporada bem, de volta ao . Agora, o ano de 2020 entra em pauta.

Por seu excelente trabalho no Fortaleza, é natural que vários clubes maiores que o tradicional Leão do Pici se interessem pelo ex-goleiro: e Ceni já tem um flerte antigo e o acena positivamente para a possibilidade de contar com o ídolo do rival. Já o Fortaleza quer garantir com unhas e dentes a permanência do seu treinador.

Depois de passar 25 anos defendendo o , Ceni pode estar prestes a deixar o Fortaleza pela segunda vez em menos de um ano. Afinal: quem vai contratar Rogério Ceni em 2020? Confira:

Rogério Ceni é o alvo principal do Athletico-PR no momento, segundo o Globoesporte. Bem quisto pela diretoria do Furacão, o ex-goleiro teria no clube paranaense a chance de disputar a da América, competição pela qual marcou época com a camisa do São Paulo. Além disso, teria nas mãos uma base de trabalho já bem estabelecida.

Depois de desistir de contratar um treinador estrangeiro, pelos altos valores que os especulados Ariel Holan e Sebástian Beccacece exigiram, o Athletico retornou para o mercado nacional: o clube espera uma resposta nesta sexta-feira, segundo a Tribuna do Paraná.

O jornal Gazeta do Povo afirma que Ceni já aceitou a proposta salarial do Athletico e o único entrave que separa o treinador do clube é uma possível proposta do Santos, que vê o ex-goleiro com bons olhos.

Santos

Depois de perder Jorge Sampaoli, o Santos quer um treinador com o mesmo estilo de jogo ofensivo do argentino. Ceni não só se enquadraria neste perfil mas ele teria um bônus a mais: o ex-goleiro gosta de trabalhar com jogadores jovens, e certamente daria várias oportunidades a "Meninos da Vila" emergentes como Kaio Jorge e Tailson.

Segundo o Globoesporte, Ceni é o único técnico brasileiro que interessa ao , e caso o espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, recuse a proposta do Santos, a tendência é que o ex-goleiro seja o próximo alvo do Alvinegro Praiano.

Um fator que poderia travar essa ida do treinador ao Alvinegro Praiano não é visto como empecilho pela diretoria do clube: o Santos não vê como problema a identificação de Rogério Ceni com o rival São Paulo.

Fortaleza

Em entrevista ao O Povo, principal jornal cearense, Rogério Ceni afirmou ter recebido a proposta de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, para 2020: o mandatário apresentou para o treinador o planejamento da próxima temporada do Leão do Pici, com melhorias no CT da base, novas contratações, o orçamento e os objetivos.

Assim, Ceni e Paz chegaram a um acordo: o treinador daria sua resposta para o Fortaleza nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro. A tendência é que o ex-goleiro deixe o clube cearense depois de passagem marcante onde se tornou ídolo de mais um Tricolor.

Rogério Ceni terminaria sua passagem pelo Fortaleza com 109 jogos (60 vitórias, 21 empates e 28 derrotas), além de ter conquistado três títulos: a de 2018, o Campeonato Cearense de 2019 e a , também neste ano. Ceni também conquistou a melhor temporada do Fortaleza no Brasileirão pós-1971, com o nono lugar.