Quem é Tailson? Jovem marca e é o melhor do Santos na vitória sobre o Vasco

Atacante de 20 anos chegou a ficar uma semana em Barcelona, mas prolongou vínculo com o Peixe por cinco temporadas

"Menino da Vila marca e garante vitória do ". Esse enredo tem se repetido há anos no e a história voltou a acontecer neste sábado (5), quando Tailson fez o gol da vitória Alvinegra por 1 a 0 sobre o , em São Januário - o que não ocorria desde 2005.

Estreante do dia, Tailson, de 20 anos, não se intimidou pelo torcida rival ou com o adversário, e foi o melhor jogador do Santos em campo. Mostrando força e rapidez pelos lados, o atacante, que revelou "surpresa" por sair entre os titulares, participou das melhores jogadas ofensivas do Peixe.

EMOÇÃO TOMOU CONTA ⚽



Tailson, em sua estreia como profissional, solta bomba e abre o placar para o Santos!



Vasco 0 x 1 Santos pic.twitter.com/H5mhKoHFoh — UOL Esporte (@UOLEsporte) October 5, 2019

"Um pouquinho nervoso (de dar entrevistas), mas feliz. Esperava estrear bem, mas fazendo gol não passou na minha cabeça. Foquei em fazer uma boa estreia. Já que o gol veio, fiquei muito feliz. Fiquei sabendo ontem, quando o Derlis acabou sentindo. Acabei entrando e fazendo um bom treino e ele me deu essa oportunidade. Fiquei surpreso, não esperava", afirmou ao Premiere após o apito final.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A carreira até o time titular

Tailson é fruto das categorias de base do Santos e passou a chamar a atenção nas duas últimas temporadas, quando atuou na , sendo um dos principais jogadores do Peixe na competição, apesar das más campanhas.

Com a chegada de Sampaoli ao Alvinegro, o atacante passou a treinar como sparring junto ao elenco principal e agradou o treinador.

No entanto, em abril, o jovem atacante passou por um longo processo de renovação de contrato e chegou a ficar uma semana em , cogitado para compor o time B do clube espanhol.

E foi apenas em agosto que o jogador renovou seu contrato com o Santos, prolongando seu vínculo por mais cinco temporadas, com multa rescisória de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 445 milhões).

"Teve essa novela toda do Barcelona, mas procurei esquecer isso. Passei uma semana (no Barcelona). Graças a Deus acertei com o Santos", disse.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Titular contra o ?

Devido a boa atuação contra o Vasco, somado aos desfalques que o Santos terá para a próxima rodada (sem Derlis Gonzalez e Soteldo, convocados para suas seleções), Tailson deve ser mantido entre os titulares para o clássico contra o Palmeiras na noite de quarta-feira (9), na Vila Belmiro.