Quem é Ariel Holan, treinador 'dos sonhos' da torcida do Fluminense?

Confira tudo sobre o treinador pedido pela torcida do Flu: carreira, títulos, estilo de jogo e muito mais!

Índice de Conteúdos

Para 2020, o terá um novo treinador: depois de uma passagem repleta de altos e baixos de Fernando Diniz, o mês conturbado com Oswaldo de Oliveira e o fim de ano inconsistente com Marcão, o deseja mais consistência no cargo para o ano que vem. E a bola da vez, ao menos para a torcida, é Ariel Holan, argentino de 59 anos com boas passagens por Defensa y Justicia e Independiente.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mesmo não sendo nenhum garoto, Holan não pode considerado um veterano: o argentino tem apenas quatro anos como técnico principal de uma equipe. Ele teve sucesso em ambos os clubes que treinou, montando um projeto de sucesso no Defensa e conquistando uma Sul-Americana em cima do Flamengo pelo Independiente.

Mas afinal, como é que Ariel Holan se tornou treinador do futebol? Qual é sue estilo de jogo? Quantos títulos o argentino já conquistou como treinador profissional? Confira.

Qual a trajetória da carreira de Ariel Holan?

Ao contrário de outros treinadores de sua geração como Eduardo Coudet, Marcelo Gallardo e Gabriel Heinze, Ariel Holan nunca jogou futebol profissional: seu começo no esporte foi como treinador de hóquei sobre grama. A consagração veio quando ele levou a seleção feminina uruguaia a um terceiro lugar no Pan-Americano de 2003, em Santo Domingo, na única medalha do nesta modalidade na história da competição.

Assim, foi convidado por Jorge Burruchaga, então treinador do de Sarandí, a compor sua equipe técnica, como assistente. Rodou por várias categorias de base e seu sucesso como treinador sub-20 do o credenciou a um lugar na comissão técnica de Matias Almeyda no , no ano em que os Millonarios jogaram a segunda divisão.

Depois, seguiu com Almeyda para o Banfield, em um projeto que fez a equipe pequena de Lomas de jogar de igual pra igual com os grandes do país. Reconhecido por sua capacidade de unir tecnologia com futebol, Holan tinha uma metodologia muito inovadora de trabalho e de treinamentos, logo chegando a ser convidado a treinar o Defensa y Justicia.

Lá, transformou o Defensa de uma equipe minúscula até um clube competivivo numa esfera internacional, chegando até a eliminar o São Paulo na Copa Sul-Americana e conquistar um lugar na Libertadores, num projeto que depois foi consolidado por Sebástian Beccacece. Seu sucesso o levou ao Independiente.

No Rey de Copas, teve uma passagem marcante: quebrou uma fila que já durava sete anos, conquistou uma em cima do , na final, montando uma equipe envolvente e ofensiva, levando o Independiente de volta a Libertadores. Em 2019, foi demitido pelo clube após um começo de campanha aquém do esperado.

Voltar ao início

Quais os títulos que Ariel Holan já conquistou?

Ariel Holan, com apenas quatro anos de carreira como treinador profissional, já tem dois títulos no currículo; Confira:

ANO CLUBE COMPETIÇÃO PARTIDA FINAL 2017 Independiente Copa Sul-Americana Flamengo 1 x 1 Independiente 2018 Independiente Cerezo Osaka 0 x 1 Independiente

Voltar ao início

Qual é o estilo de jogo de Ariel Holan?

No Independiente, Ariel Holan conseguiu implantar seu estilo de jogo muito bem, ao menos em seus primeiros anos no Rey de Copas. É um treinador que gosta de implantar inúmeras variações táticas em seu esquema, com um modelo fixo: construção ofensiva à partir dos zagueiros e de um volante, recuado para fazer a saída de bola, transição vertical, ataque com muita profundidade nas laterais e com linhas muito próximas.

Quando perdem a bola, as equipes de Holan tendem a pressionar o adversário, tentando usar a superioridade numérica para recuperar a posse de bola o mais rápido possível.

Fernando Diniz tentou aplicar um modelo ofensivo no Flu, mas a sua metodologia é bem diferente do que a de Holan: as equipes do argentino são mais verticais e tem uma estrutura ofensiva mais ordenada, ao contrário de Diniz, que acredita que o talento de seus jogadores de frente tem que definir as jogadas. Nos treinos, Holan usa treinos curtos e específicos em relação a situações de campo, baseados em softwares de tecnologia que o revelem pontos de possível aprimoramento. Diniz, pelo contrário, gosta de treinos maiores e mais gerais.

Confira um vídeo criado por Gustavo Carratte, do Conexão Fut, mostrando o estilo tático de Ariel Holan usando vídeos curtos de seu tempo no Independiente:

Em 2017, o Independiente de Ariel Holan era assim... As ideias permanecem, mas os intérpretes já não correspondem como antes. Análise do grande @GuCarratte pic.twitter.com/HXE8na5YBn — Joza Novalis (@jozanovalis) September 18, 2018

Voltar ao início

Ariel Holan pode ser o novo treinador do Fluminense?

Ariel Holan no Fluminense: Torcida animada, mais sócios, contratações boas de jogadores baratos na America do Sul e evolução do time com seus métodos inovadores. #ArielNoFlu — Três Cores e uma Paixão (@3corese1paixao) December 6, 2019

Independente (trocadilhos a parte) do desejo da torcida, existem outros empecilhos que podem separar Ariel Holan do Fluminense. Consagrado no mercado, o treinador não chegaria barato, até mesmo por gostar de trabalhar com uma comissão técnica grande e capacitada, necessitando de um investimento maior por parte do Flu.

Livre, Holan já acenou positivamente ao desejo de ir treinar no . No entanto, outros clubes como o -PR e o podem fazer concorrência direta ao Flu. O treinador também quase pediu o boné no Independiente pela diretoria do clube não estar dando espaço para ele realizar seu projeto de longo prazo, e no Fluminense ele teria alguma resistência dentre a alta cúpula se resolvesse tocar em certas áreas estruturais, certamente.

Dentro de campo, no entanto, Holan e Fluminense parece ser um casamento perfeito: tanto no Defensa quanto no Independiente, o argentino usou um grande número de jogadores da base, com um projeto de integração entre as divisões juniores e o profissional, o que seria muito bem vindo no Flu. Além disso, o elenco atual do clube já está bem adaptado a propostas mais ofensivas, devido ao trabalho de Fernando Diniz.

Voltar ao início