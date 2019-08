Fortaleza se despediu de Rogério Ceni com espírito de campeão e fé em evitar rebaixamento

O Tricolor faz campanha praticamente idêntica, após 14 jogos, à de sua última temporada na elite. Além disso, aproveitamento geral em 2019 é bom

Rogério Ceni deixou o exaltado, pela própria diretoria do Tricolor, como o maior técnico na história do clube. Após 94 jogos, 51 vitórias, 18 empates e 25 derrotas, o treinador aceitou oferta do e surpreendeu por não cumprir o seu contrato com o Leão até o fim – em dezembro deste ano.

E ainda que, para muitos torcedores, a despedida não tenha sido perfeita, o legado de Rogério Ceni como treinador não está escrito apenas pelos títulos históricos de , conquistado em 2018, agora em 2019 ou o estadual. Além de ter tirado o clube da inércia em termos de estrutura para trabalhar melhor o futebol, enquanto esteve no Fortaleza o eterno ídolo do entregou todos os resultados esperados. E deixa a equipe, agora herdada por Zé Ricardo, em boa posição para as aspirações iniciais no Campeonato Brasileiro.

Qual aspiração é esta? Permanecer na primeira divisão, acima de qualquer coisa. Hoje, o Fortaleza ocupa a 12ª posição, com 17 pontos, seis de vantagem em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento – ironicamente o Cruzeiro. Neste século, é a segunda melhor campanha do Tricolor na primeira divisão, perdendo somente para os 18 de pontuação que o time acumulou no mesmo número de jogos realizados em 2005, ano em que o finalizou o Brasileirão em 13º.

O aproveitamento é quase idêntico, com a diferença das conquistas históricas recentes a favor de Ceni. O Fortaleza jamais havia conquistado a Série B ou Copa do Nordeste e não tinha uma estrutura para seus jogadores trabalharem – algo que começou a mudar a partir da chegada do ex-goleiro.

Rogério Ceni não estará na área técnica do Fortaleza em dezembro, para sentir na pele qualquer que seja o destino do clube. Mas considerando todos os 20 times da elite em 2019, o Tricolor por ele treinado teve o décimo melhor aproveitamento levando em conta todos os jogos oficiais disputados: 56,4% de sucesso, segundo o site FutDados (outra ironia é que o Cruzeiro vem logo atrás, em 11º, com 55%), a melhor marca dentre as equipes nordestinas. A confiança de que o Leão possa seguir na elite é mais do que fundamentada. E ao menos deixa o treinador com a sensação de dever cumprido ao longo destes 94 duelos.