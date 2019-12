Ceni é poupado, e torcida do Cruzeiro dispara contra Thiago Neves, Mano e Abel

Logo após o fim do jogo contra o Palmeiras, que decretou o rebaixamento do Cruzeiro, a torcida foi às redes sociais apontar os culpados pela queda.

Não demorou para a torcida do , logo após ser decretado o rebaixamento do clube, apontar os culpados pela primeira queda para a do Brasileirão na história do clube. Entre muitos alvos da torcida celeste apenas um nome foi poupado: o do treinador Rogério Ceni.



Muitos outros nomes foram citados como responsáveis pela queda cruzeirense para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os mais citados pelos torcedores nas redes sociais foram o meio-campista Thiago Neves e os treinadores Mano Menezes e Abel Braga.

Adilson Batista não rebaixou o Cruzeiro. Quem o fez foi Itair machado, Wagner Pires, Jurídico corrupto, Mano Menezes, Abel Braga, Thiago Neves, DEDÉ e o resto da panela. — Eric Augusto (@EricABC05) December 8, 2019

Mano Menezes, Abel Braga e Adilson Batista rebaixados, registre-se. Pra mim, Rogério Ceni tá isento nessa. — José Ilan (@joseilan) December 8, 2019

Responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro. — 08/12/2019 - 98 anos jogados no lixo 💙🐺👑 (@SauloAugusto02) December 8, 2019

@manomenezes parabéns por levar Cruzeiro para série B. — mpaula (@MDPaula2) December 8, 2019

Não caiam nessa, quem rebaixou o Cruzeiro foi Mano Menezes. Com um dedinho de Abel braga. https://t.co/1sp6oGxeQp — Gabriel Schmidt Neto (@GabrielHitz91) December 8, 2019

Thiago Neves e a panela dele derrubaram o Rogério Ceni



Thiago Neves mandou pra fora aquele pênalti contra o



A diretoria não é a única culpada — Cavalinho do Cruzeiro (@cavalinhodocec) December 8, 2019

É muita gente envolvida ao longo de vários anos, mas a queda do Cruzeiro está fundamentada nessas quatro figuras.



A destruição institucional do Cruzeiro é obra de Zezé Perrella e Itair Machado. A queda para a Série B tem participação fundamental de Mano Menezes e Thiago Neves. pic.twitter.com/t499hooiPo — Guilherme Amaral (@amaral83) December 8, 2019

Nomes da diretoria também não foram atacados pela torcida. Zezé Perrella, presidente do conselho deliberativo do clube, e Itair Machado, antigo vice-presidente de futebol que foi demitido do cargo em outubro, também sofreram uma enxurrada de críticas por parte da torcida.

O Cruzeiro precisava vencer o no Mineirão e torcer por uma vitória do para seguir na série A, mas foi superado pelo verdão por 2 a 0 e viu o Ceará buscar um empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro.