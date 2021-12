Quem vai comprar o Botafogo, para transformar o clube em SAF?

Um dos assuntos que mais movem com a expectativa do torcedor botafoguense, desde o fim de 2019 até este final de 2021, é a possibilidade de o Alvinegro virar o que popularmente também é chamado de “clube empresa”. Depois de uma série de frustrações em relação ao tema, especialmente em 2020, agora parece que o Glorioso está mais perto de estar sob nova administração sob o formato de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Pouco após Ronaldo Fenômeno ser anunciado como dono de 90% das ações do Cruzeiro, que também virou uma SAF, o CEO do Banco XP, José Berenguer, que ajudou na captação do investidor, disse que o próximo clube brasileiro a ter um comprador seria o Botafogo. E durante participação no programa Seleção, do SporTV, o apresentador André Rizek afirmou que o Glorioso já está com sua venda basicamente sacramentada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Minha fonte me mandou aqui: vendeu. Estou no ar, não tenho mais informações, é a XP que está intermediando, como intermediou do Cruzeiro, mas não consegui saber para quem”, afirmou o apresentador.

Mas quem é, ou quais são, os possíveis novos donos do futebol do Botafogo? A pergunta está mexendo com torcedores alvinegros, ávidos por um futuro no qual a expectativa não seja apenas a sobrevivência em um meio de tabela ou a fuga contra o rebaixamento. Confira, abaixo, o que sabemos a respeito.

Quando vai sair a SAF do Botafogo?

Durante o evento que sacramentou o novo contrato de concessão do Botafogo como dono do Estádio Nilton Santos, o CEO do clube, Jorge Braga, disse que o CNPJ da S/A (Sociedade Anônima) vai sair ainda este ano.

“O CNPJ sai esse ano. Temos sido acompanhados por advogados muito competentes, como o Chico Mussnich, da BMA, André Chame, e temos também uma surpresa em relação aos conselheiros dessa SAF: trouxemos gente de mercado, com muito conhecimento em reestruturação de empresa, recuperação, em valorização de ativos. Estamos fazendo um time de primeira”, afirmou Jorge Braga ao Canal do TF no YouTube.

Quem vai comprar o Botafogo?

De forma direta, a verdade é que não se sabe muito sobre os interessados. Segundo noticiado pelo jornal O Globo, a XP tem um investidor disposto a pagar R$ 700 milhões por 90% das operações do futebol do Botafogo. O nome do investidor, contudo, segue mantido em sigilo.

O que se sabe é que, ainda de acordo com O Globo, este investidor não é o empresário Flávio Augusto da Silva, que era dono do Orlando City, da MLS norte-americana.

Segundo Pedro Mesquita, executivo da XP, o investidor também não será algum sheik árabe bem abastado ou até mesmo o City Football Group, que toca as operações no Manchester City: “Me perguntaram muito de (Grupo) City e árabes… Não é o perfil de investidores que estamos encontrando. É gente séria, que quer investir, a longo prazo e com sustentabilidade. Para a turma não se frustrar achando que vai ter um gringo cheio de dinheiro que vai despejar dinheiro no clube, hoje, pelas conversas que estamos tendo não é o perfil que estamos encontrando, que é o de gente bacana e que quer projeto sustentável”, disse o executivo em entrevista para o canal do jornalista Jorge Nicola.

Proposta de R$ 700 milhões é da XP ou não?

Segundo informações do Canal do TF, existe uma oferta de R$ 700 milhões que não está atribuída aos parceiros buscados pela XP e sim sob a liderança de Gustavo Almeida Magalhães.

Ainda não se sabe quem vai comprar o Botafogo ou se a operação de fato vai acontecer como a torcida sonha. De qualquer forma, os alvinegros torcem.