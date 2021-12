Com compra do Cruzeiro, Ronaldo vira fiador do clube em dívida de R$ 1 bilhão

O Cruzeiro anunciou neste sábado, 18 de dezembro, um feito histórico para o futebol brasileiro: agora organizado como uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o clube foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo Nazário em um negócio de R$ 400 milhões por 90% da nova entidade. Os números foram reportados por Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, e confirmados pela GOAL.



A novidade foi publicada nas redes sociais pessoais do próprio jogador e do clube, muito para a surpresa dos torcedores e fãs do futebol em geral.



Oficial!



Em uma negociação mediada pela XP Investimentos, que inclusive já vinha tendo participação central, por exemplo, na volta de Alexandre Mattos como diretor de futebol, o Cruzeiro espera que a nova etapa em sua história sirva para reestruturar suas finanças. O clube sofre com dívidas que o levaram ao primeiro rebaixamento à Série B do Brasileirão em sua história – e à manutenção na mesma por três temporadas seguidas (incluindo a temporada 2022).



São justamente as dívidas um dos primeiros ‘alvos’ do investimento encabeçado por Ronaldo e pela empresa Tara Sports no clube. Com passivos estimados em mais de R$ 1 bilhão atualmente, o clube terá agora o Fenômeno como um dos nomes solidários ao débito – ou seja, uma espécie de fiador da Raposa com relação a essas cifras. Os R$ 400 milhões, logo, não irão se transformar imediatamente em valores para novos contratos e reforços, até por que será um valor a ser aplicado ao longo dos próximos anos – e não imediato.



“Não tenho dúvida de que (este) é (um feito) transformacional na história do esporte brasileiro. Teremos clubes ainda mais fortes, com capacidade de investimento em nível global”, diz José Berenguer, CEO do Banco XP.



“O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. É um ciclo virtuoso que se inicia e estamos prontos para ajudar todos os nossos clientes nessa jornada.”



Enquanto tem boas notícias fora de campo, o Cruzeiro se organiza para tentar voltar à elite do futebol nacional em 2023. Com Mattos à frente do futebol, a Raposa já anunciou as chegas de jogadores como o goleiro Jaílson, ex-Palmeiras, e do lateral Pará, ex-Santos, enquanto busca nomes como zagueiro Sidnei (ex-Internacional e Bétis) e Danilo Avelar, que negocia seu desligamento junto ao Corinthians.