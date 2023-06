Quem é o técnico interino do Vasco para jogo contra o Cuiabá?

Após a demissão de Mauricio Barbieri, o Gigante da Colina busca um novo treinador e terá técnico do sub-20 contra a equipe cuiabana pelo Brasileirão

Após a sexta derrota consecutiva no Brasileirão 2023, o comandante Maurício Barbieri não aguentou e foi demitido do Vasco da Gama. O Cruz-Maltino anunciou que William Batista será o técnico interino até que a equipe carioca encontre um novo treinador.

O Vasco vem de uma péssima sequência no campeonato brasileiro. Após vencer o Atlético-MG, em Minas Gerais, por 2 a 1, na estreia do torneio, o time do Rio de Janeiro não venceu mais. Foram 10 jogos, com três empates e sete derrotas.

No mesmo anúncio da demissão de Barbieri, o clube informou que William Batista, técnico do time sub-20 do Vasco comandará a equipe principal no duelo contra o Cuiabá, que acontece na segunda-feira (26), às 21h (de Brasília).

Batista é um técnico bastante jovem e terá sua primeira oportunidade de estar à beira do gramado com um time profissional. Aos 30 anos, ele vive uma boa fase comandando o time da base do Cruz-Maltino. Em 15 jogos disputados em 2023, foram 11 vitórias e quatro empates. Até aqui, o time dos jovens não perdeu nenhuma partida sob o comando de William Batista (somando a Copinha e o Carioca da categoria).

O técnico chegou ao São Januário no final de 2022, após uma passagem bem sucedida pela base do América-MG, onde conquistou um Mineiro sub-20, alcançou a semifinal da Copinha de 2022 e teve 63% de aproveitamento nas 94 partidas disputadas. Defensor do "jogo posicional", Batista gosta que suas equipes tenham a bola e proponham o jogo contra os adversários.

Além de tudo, o treinador tem a confiança e respaldo do diretor de futebol do Vasco, Abel Braga. Há mais de um ano, sua carreira é agenciada pela 7 Braga Sports, empresa presidida por Fábio Braga, filho do atual diretor vascaíno.