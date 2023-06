Vasco debate se vai priorizar contratação de técnico estrangeiro

Parte da diretoria defende mudança de perfil na escolha pelo novo comandante

Enquanto resolve pendências para oficializar a saída de Maurício Barbieri, o Vasco da Gama debate internamente sobre o novo treinador. Inicialmente, o entendimento é de que faltam nomes de peso no mercado nacional e a diretoria discute se vai priorizar a contratação de um estrangeiro.

Nas últimas semanas alguns nomes foram sondados, como o do português Cesar Peixoto. Diego Aguirre, atualmente no Olímpia, também agrada. O processo não deve ser tão rápido, uma vez que o nome precisa passar pelo crivo da 777 Partners.

Ainda segundo soube a GOAL, há quem defenda que o Vasco precisa de uma mudança de perfil de treinador e deveria buscar uma comissão técnica mais experiente devido ao momento delicado que vive o time no Campeonato Brasileiro. A diretoria, inclusive, vem buscando no mercado jogadores com mais bagagem para mesclar com o elenco que está à disposição.

Com a derrota para o Goiás em São Januário, o Vasco se manteve com 6 pontos no Brasileirão e ocupa a vice-lanterna da competição. A única vitória da equipe foi na estreia, diante do Atlético-MG, no por 2 a 1 no Mineirão.