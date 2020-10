Quem será o próximo técnico do Vasco da Gama? Dorival e Felipão na briga

O nome de Dorival Júnior aparece como franco favorito, mas outros treinadores também correm por fora

E o está novamente na busca por um novo treinador: após a derrota por 3 a 0 diante do Bahia, a goleada por 4 a 1 sofrida contra o e a eliminação na Copa do para o , a diretoria desistiu do "Ramonismo" e mandou embora não só o técnico Ramon Menezes, mas boa parte da comissão técnica.

Explorando as opções no mercado, o clube carioca já esbarrou em nomes como Felipão, parado desde sua saída do Palmeiras em 2019, enquanto parte da torcida, nas redes sociais, pediam nomes como Tiago Nunes (demitido do ), Gabriel Heinze (ex-Velez Sarsfield), Lisca Doido ( ) ou até Thiago Larghi (demitido do ).

O nome que parece ganhar mais força, entretanto, é o do veterano Dorival Júnior. Conhecido pelo estilo ofensivo e pelo bom trabalho com jovens, desde o de Neymar, Dorival está livre no mercado após deixar o Athletico-PR, no começo do Brasileirão, e já estaria acertando bases salariais com o time de São Januário.

Para o duelo diante do , neste próximo sábado (10), às 17h (de Brasília), entretanto, já se sabe quem ficará no banco de reservas: o treinador do no Clássico dos Milhões será Alexandre Grasseli, do sub-20, já que boa parte da comissão técnica permanente também deixou o clube junto com Ramon.

Nenhuma chance, entretanto, de Grasseli ser efetivado: segundo o GE, o clube carioca concentra seus esforços na busca de um treinador mais experiente. Assim, nomes como Dorival, Felipão, entre outros, também sairiam na frente. Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, também foi veiculado nos corredores de São Januário.

Zé Ricardo, que fez bom trabalho no Vasco recentemente, não foi procurado pela diretoria, também de acordo com apuração do GE. Neste momento, tudo indica que Dorival, realmente, seria o principal alvo da equipe, dado o alto custo de outros treinadores que estão sem clube.

Técnico: Dorival Júnior

Idade: 58

Formação preferida: 4231

Últimos 3 trabalhos ( , Flamengo e ) desde 2017:



📈 52.1% aproveitamento

⚽️ 1.32 gols marcados / j

🚫 1.08 gols sofridos / j

👟 10.2 chutes / j

⚠️ 8.80 chutes sofridos / j

📊 58% posse de bola pic.twitter.com/Br4atBW58V — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) October 9, 2020

Dorival Júnior tem 58 anos e já rodou o Brasil, passando por boa parte dos clubes da Série A do Brasileirão. Em suas outras duas passagens no Vasco da Gama, foi campeão da em 2009, mas participou da campanha que rebaixou o time em 2013. Recentemente, passou por , Flamengo, São Paulo e Santos.