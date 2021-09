Com Fernando Diniz demitido, quem será o novo técnico do Santos?

Treinador não resistiu à derrota para o Cuiabá e deixa a Vila Belmiro; veja os candidatos a assumir o comando santista

Fernando Diniz não é mais técnico do Santos. A informação foi divulgada pelo clube na tarde deste domingo (5), um dia após a derrota da equipe alvinegra para o Cuiabá por 2 a 1, somando uma sequência negativa de seis jogos sem vitórias e a preocupante aproximação com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A passagem do treinador pela Vila Belmiro durou menos de quatro meses. Sob o comando de Diniz, o Santos fez 27 jogos e venceu dez jogos, empatou sete e perdeu outras dez partidas. Foram 29 gols marcados e 29 sofridos neste período.

Diniz deixa o Santos na 13ª colocação do Brasileirão, quatro pontos acima do Z-4. A equipe ainda está viva na Copa do Brasil e precisa vencer o Athletico-PR para ir às semifinais. O time foi eliminado da Copa Sul-Americana nas quartas de final para o Libertad-PAR.

Além do técnico, deixam o clube também os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli.

O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. pic.twitter.com/Ojm9OCdUPF — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 5, 2021

Quem será o novo técnico do Santos?

Agora, a expectativa é pela contratação de um substituto para Diniz. Marcelo Fernandes, auxiliar fixo da equipe principal santista, assumirá o comando interinamente até uma decisão ser tomada. Fernandes já esteve à frente do time do Santos em 2021, após a demissão de Ariel Holan.

Ainda não há nomes especulados pela diretoria do Santos. Alguns treinadores brasileiros estão disponíveis no mercado e podem ser sondados pelo clube nos próximos dias. Fábio Carille foi demitido recentemente do Al-Ittihad e pode ser uma opção, assim como Dorival Júnior, sem clube desde 2020, quando deixou o Athletico-PR. Outro treinador livre no mercado é Guto Ferreira, ex-Ceará.