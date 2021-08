Quartas de final da Copa do Brasil 2021: resultados, classificados, datas, e mais

Veja os detalhes dos duelos das quartas de final do maior torneio do país

A Copa do Brasil 2021 já está entrando em sua reta final. Seis dos oito times das quartas de final já estão definidos e, em breve um sorteio vai definir todos os confrontos, bem como o chaveamento até a grande final.

Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Athletico-PR, São Paulo e Atlético-MG foram os quatro primeiros classificados. Para a definição completa, Juazeirense e Santos e ABC e Flamengo disputam seus jogos nesta quinta-feira (5), com os dois times da Série A com boas vantagens construídas nos jogos de ida - 4 a 0 e 6 a 0 respectivamente.

A definição dos confrontos das quartas vai ocorrer por meio de um sorteio, a ser realizado logo após a definição de todos os classificados.

Veja abaixo os duelos, como os times se classificaram, datas e tudo o que você precisa saber sobre as quartas de final da Copa do Brasil.

Quais são os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2021?

Confira os times classificados:

Fluminense (eliminou o Criciúma com placar agregado de 4 a 2)

(eliminou o Criciúma com placar agregado de 4 a 2) Grêmio (eliminou o Vitória com placar agregado de 4 a 0)

(eliminou o Vitória com placar agregado de 4 a 0) Fortaleza (eliminou o CRB com placar agregado de 3 a 1)

(eliminou o CRB com placar agregado de 3 a 1) Athletico-PR (eliminou o Atlético-GO com placar agregado de 4 a 3)

(eliminou o Atlético-GO com placar agregado de 4 a 3) São Paulo (eliminou o Vasco com placar agregado de 4 a 1)

(eliminou o Vasco com placar agregado de 4 a 1) Atlético-MG (eliminou o Bahia com placar agregado de 3 a 2)

Times que ainda vão definir a vaga:

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2021

A CBF vai definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil por meio de um sorteio, que vai determinar todo o chaveamento até a final. Depois, um novo sorteio vai definir os mandos de campo dos jogos - quem joga o primeiro em casa e quem decide em casa

Quando começam e quando terminam as quartas de final da Copa do Brasil 2021?

Sem os confrontos definidos ainda, as datas exatas de cada jogo ainda não estão marcadas. Mas, de acordo com a programação da CBF, os confrontos vão se definir até o começo de setembro

Jogos de ida: semana de 25 de agosto

semana de 25 de agosto Jogos de volta: semana do dia 1 de setembro

Como os times chegaram às quartas de final da Copa do Brasil 2021?

O Fluminense se classificou para cima do Criciúma ao fazer 3 a 0 no jogo de volta, depois de perder a ida, fora de casa, por 2 a 1. No total, o placar agregado foi de 4 a 2.

Já o Grêmio teve duas vitórias contra o Vitória. A primeira, fora de casa, na Bahia, foi por 3 a 0. Já a segunda, com a classificação bem encaminhada, foi uma vitória mais magra, por apenas 1 a 0.

O Fortaleza aproveitou o jogo de ida em casa para abrir vantagem, vencendo por 2 a 1 o CRB. Na volta, o 1 a 0 foi o suficiente para garantir a classificação às quartas de final.

Em um confronto de Atlético, o Atlético-PR venceu o Atlético-GO por 4 a 3 no placar agregado, com um 2 a 1 em casa na ida e, depois, um 2 a 2 na volta.

Jogando em casa, o São Paulo aproveitou para abrir uma vantagem de 2 a 0 contra o Vasco e foi para o Rio de Janeiro mais tranquilo. Jogando boa parte do tempo com um a mais, voltou a vencer, desta vez por 2 a 1.

O Atlético ganhou o jogo de ida por 2 a 1 contra o Bahia, dentro do Mineirão, e levou 2 a 1 no volta, fora de casa. Com o placar agregado, porém, garantiu sua vaga na próxima fase.

Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2021?

A CBF vai definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2021 por meio de um sorteio, a ser realizado em sua sede, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 15h (de Brasília).

Este sorteio será o último desta edição, já que vai definir todo o chaveamento até a final do torneio. E não existem direcionamentos nesta fase, com todos podendo enfrentar todos.

