Quem é Theo Hernández, jogador da França que substituiu irmão lesionado na Copa do Mundo

O lateral-esquerdo ganhou a titularidade da seleção francesa após lesão do irmão, Lucas, campeão do Mundo em 2018

Lateral-esquerdo titular do Milan, onde tem sido peça importante para os bons resultados conquistados pelo clube italiano desde a temporada passada, Theo Hernández é dono de um roteiro único na Copa do Mundo de 2022: reserva do irmão, Lucas, na seleção francesa, ele precisou ser acionado após a lesão do titular, sofrida na estreia contra a Austrália.

Ao contrário de Lucas, campeão mundial em 2018, Théo passou a receber mais chances com a seleção francesa a partir de 2021. Embora não tenha sido o titular da posição no ciclo até a Copa do Mundo do Qatar, tendo consideravelmente menos jogos pela seleção (12) do que o irmão mais velho (33), Théo tem muito mais gols do que Lucas pela seleção que leva o símbolo do galo ao peito.

Em 12 jogos pela seleção francesa, Théo marcou dois gols – o mais recente deles contra o Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2022 – e contabilizou seis assistências. Lucas, dono de quatro assistências e de um perfil um pouco mais defensivo, sentiu uma lesão no joelho na estreia da França no Mundial do Qatar e foi cortado. Théo assumiu a sua vaga e passou, então, a ser um dos destaques dos Bleus, dando orgulho para o seu país e, claro, sua família.