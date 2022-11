Por que Lucas Hernandez não joga mais pela França na Copa do Mundo?

O lateral esquerdo é mais um jogador cortado da seleção francesa na Copa do Mundo 2022

Após ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo da goleada da França, por 4 a 1, sobre a Austrália, o lateral esquerdo, Lucas Hernandez, está cortado da Copa do Mundo. O jogador passou por exames que diagnosticaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Através de um comunicado, a Federação Francesa de Futebol confirmou que o jogador está fora do restante do Mundial: "Vítima de ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, Lucas Hernandez, deve se retirar da Copa do Mundo. Todo o grupo deseja-lhe a melhor recuperação possível."

O lateral se lesionou sozinho após sofrer um drible no momento do gol da Austrália, marcado por Goodwin, aos nove minutos do primeiro tempo. No duelo, o jogador foi substituído por seu irmão, Theo Hernandez, que deu uma assistência na partida.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Depois da partida, o técnico Didier Deschamps divulgou um comunicado após o diagnóstico dizendo: “Como todo o grupo, sinto muito por Lucas. Estamos perdendo um elemento importante. Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas de que fará de tudo para voltar."

Com essa lesão, a França chega a sete desfalques por lesão para o Mundial. Desse número, quatro jogadores foram cortados antes da convocação e outros dois durante a preparação da Copa.

Antes de confirmar a convocação, Deschamps não pôde contar com N'Golo Kanté, Paul Pogba, jogadores que foram fundamentais quando a França venceu a Copa do Mundo na última edição, Presnel Kimpembé e Mike Maignan, enquanto perdeu Karim Benzema e Christopher Nkunku durante os treinos para a competição.

A França volta a entrar em campo no dia 26 de novembro, um sábado, às 13h (de Brasília), contra a Dinamarca.