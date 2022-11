Por que o Galo Gaulês é o símbolo da seleção da França?

Ave remonta os primórdios da nação, e hoje está no peito dos jogadores dos Bleus

Há mais de 100 anos, a seleção nacional de futebol da França tem usado com orgulho uma camisa adornada com um galo gaulês. Desde que fez sua primeira aparição no uniforme francês, quando a França perdeu por 5 a 2 para a Bélgica, em 1909, o galo tornou-se onipresente e sempre esteve no peito dos campões mundiais de 1998 e 2018.

É claro, a forma do galo mudou drasticamente ao longo dos anos até a representação tradicional da ave na atual camisa da França. Anteriormente, havia uma imagem mais moderna de um símbolo que tem sido, durante séculos, o emblema oficial do estado francês e pode ser encontrado esculpido em muitos edifícios por todo o país.

O galo recorda as origens gaulesas da nação, com o símbolo sendo adotado, inicialmente, conforme os linguistas acreditam, devido a um trocadilho com a palavra latina para galo novo e o antigo estado da Gália. Os inimigos da França fizeram essa piada por causa da suposta teimosia e do orgulho das pessoas do país, mas o que era para perturbar os franceses transformou a ave no ícone de uma nação.

Independentemente da estranha origem, o galo tem um grande valor simbólico, pois significa fé e luz. O cantar do galo cada manhã representa o triunfo da luz sobre as trevas e do bem acima do mal.

Esportistas franceses, tanto homens, quanto mulheres, tem retirado inspiração deste emblema. A equipe de rúgbi também possui o galo em seu uniforme e, quando o Comitê Olímpico Nacional da França retirou a ave de seu logo, em 1997, provocou indignação, com figuras célebres, como o corredor de longa distância Alain Mimoum argumentando que aquilo era uma afronta aos valores da nação.

O galo, no entanto, continua a ser um símbolo de orgulho para a equipe de Didier Deschamps. Na verdade, é uma visão comum ver um galo invadindo o campo durante os jogos internacionais de rúgbi da França, embora a prática não seja tão frequente no futebol.

Independentemente disso, a natureza onipresente do galo e do futebol francês manteve-se durante a Copa do Mundo de 1998, quando o mascote para a competição foi Footix, um galo gigante enfeitado com as cores nacionais, vermelho, branco e azul.