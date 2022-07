Quem é Rodriguinho, o garoto que estreou com gol pelo São Paulo?

A cria da base do Tricolor tem apenas 18 anos e foi o primeiro jogador a ser relacionado, estrear e balançar as redes no mesmo jogo

Estrear com vitória já é bom, marcando um gol e com mais de 47 mil pessoas gritando o seu nome, então, é melhor ainda. E foi isso que aconteceu com o meia Rodriguinho, de apenas 18 anos, nesta quinta-feira (7), no 4 a 1 do São Paulo sobre a Universidad Católica, nas oitavas de final da Sul-Americana.

Garoto "made in Cotia", Rodriguinho está no São Paulo desde 2018, e precisou de apenas quatro temporadas para viver sua noite de ídolo no Morumbi. O meia entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 3 a 0, e precisou de apenas alguns minutos para marcar seu nome na história do clube.

Aos 36 minutos de jogo, com assistência de Luciano, Rodriguinho marcou um gol que, não só fez os torcedores gritarem seu nome em plena noite de Sul-Americana no Morumbi, mas também o tornou o primeiro jogador formado pelo São Paulo a ser relacionado, estrear e balançar as redes no mesmo jogo. E isso tudo aconteceu com apenas uma semana de treinamentos do jovem jogador com o time profissional.

No entanto, se hoje Rodriguinho está nas nuvens, há pouco tempo a realidade era bastante diferente. Em 2021, o camisa 47 passou por duas cirurgias no menisco e por um longo tratamento de fortalecimento. Isso, porém, fez com que ele tivesse uma boa sequência na base, e se destacasse até chegar ao profissional.

O meia veio bem quisto, sendo considerado um dos mais promissores jogadores da base do São Paulo nos últimos tempos, principalmente por sua estatura e técnica apurada. Na entrevista coletiva, Rogério Ceni fez elogios ao garoto, dizendo que ele deve ser importante para a equipe e cada vez mais aproveitado, especialmente no Paulistão.

"Ele e Moreira são jogadores que serão importantes para o São Paulo, que podem vir a ser titulares. Não podemos queimar etapas, pois são jogadores para se colocar alguns minutos, em alguns jogos, para que cresçam. Não podemos ter pressa e cobrar para jogar mais", disse o treinador tricolor, que, em campo, comemorou muito com Rodriguinho após o gol.